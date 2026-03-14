Galería | Así se vivió el derbi gallego en O Couto, en imágenes

Reparto de puntos entre Ourense CF y Racing de Ferrol en un derbi gallego que se disputó en O Couto y donde hubo gran presencia de la afición visitante. Amin, Jerin, Hugo Sanz y Miguel Prado fueron homenajeados antes del encuentro

El Ourense CF y Racing de Ferrol se enfrentaron en un derbi gallego más de Primera Federación. El cielo nublado trajo consigo algunas gotas de agua pero los presentes disfrutaron de un gran partido. Ambos conjuntos tuvieron ocasiones para llevarse los tres puntos aunque al final se repartieron los puntos.

Antes del encuentro el Ourense CF rindió homenaje a Jerin Ramos (200 partidos), Hugo Sanz (150 partidos), Miguel Prado y Amin (100 partidos). Ya con el balón en juego fue el Racing de Ferrol quien anotó primero ante la gran representación de aficionados ferrolanos presentes en el estadio. Enol Coto fue el encargado de poner el empate para el Ourense CF.