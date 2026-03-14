Los jugadores de ambos equipos pelean por el balón.
Los jugadores de ambos equipos pelean por el balón. | José Paz

Galería | Así se vivió el derbi gallego en O Couto, en imágenes

FÚTBOL GALLEGO

Reparto de puntos entre Ourense CF y Racing de Ferrol en un derbi gallego que se disputó en O Couto y donde hubo gran presencia de la afición visitante. Amin, Jerin, Hugo Sanz y Miguel Prado fueron homenajeados antes del encuentro

El Ourense CF y Racing de Ferrol se enfrentaron en un derbi gallego más de Primera Federación. El cielo nublado trajo consigo algunas gotas de agua pero los presentes disfrutaron de un gran partido. Ambos conjuntos tuvieron ocasiones para llevarse los tres puntos aunque al final se repartieron los puntos.

Antes del encuentro el Ourense CF rindió homenaje a Jerin Ramos (200 partidos), Hugo Sanz (150 partidos), Miguel Prado y Amin (100 partidos). Ya con el balón en juego fue el Racing de Ferrol quien anotó primero ante la gran representación de aficionados ferrolanos presentes en el estadio. Enol Coto fue el encargado de poner el empate para el Ourense CF.

La afición del Ourense CF disfruta del partido.
1/14 La afición del Ourense CF disfruta del partido. | José Paz
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2/14 Uno de los auxiliares de Guillermo Fernández, entrenador del Racing de Ferrol, se dirige al baquillo. | José Paz
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3/14 Dani Llácer y Guillermo Fernández se saludan antes del partido. | José Paz
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4/14 Los directivos del Racing de Ferrol muy pendientes en las gradas de O Couto. | José Paz
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5/14 Jerin Ramos, Miguel Prado, Hugo Sanz y Amin homenajeados antes del partido. | José Paz
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6/14 Álvaro Giménez celebra el gol anotado. | José Paz
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7/14 La afición del Racing de Ferrol se hizo notar en el estadio de O Couto. | José Paz
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8/14 Los jugadores del Ourense CF celebran el gol de Enol Coto. | José Paz
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9/14 La afición no dejó de animar durante el derbi ante el Racing de Ferrol. | José Paz
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10/14 Amin protesta una acción del partido. | José Paz
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11/14 Hugo Sanz despeja el balón ante la mirada de Leal. | José Paz
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12/14 Dani Llácer rumbo a vestuarios. | José Paz
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13/14 El recogepelotas se queda con un recuerdo del árbitro del partido. | José Paz
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14/14 Los jugadores del Ourense CF se agradecen el apoyo a la afición. | José Paz

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