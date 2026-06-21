Goleada al Linyola y ascenso del Estrela a Primera División (7-4)

Las jugadoras del Estrela Cortegada celebran en el Pabellón Municipal Marta Míguez el ascenso a Primera División tras superar al Linyola.

El Estrela Cortegada ha conseguido en dos años, se fundó en 2024, llegar a la máxima categoría del fútbol sala femenino, la Primera División. Las de Manu Cossío golearon 7-4 al Linyola en la vuelta de la final del play off de ascenso y la temporada que viene compartirán liga con otro equipo de la provincia, el Ourense Ontime.

En un Pabellón Municipal Marta Míguez, que estaba lleno, pese al intenso calor, las locales se adelantaron en el luminoso. Apenas transcurridos cuatro minutos, Jeni aprovechó un preciso pase interior de Ontiveros para batir a la guardameta Cantenys con un remate desde unos siete metros.

La reacción del conjunto catalán fue inmediata. Rosi Sabaté restableció la igualdad al desviar dentro del área un disparo de Martínez, y poco después Cristina Tío culminó la remontada provisional transformando una pena máxima señalada por una infracción de Lucía Paz.

El encuentro entró entonces en una fase de máxima intensidad, con ocasiones para ambos equipos. Sara Santos y Julia Palma estuvieron cerca de alterar nuevamente el marcador, pero sus respectivos disparos se estrellaron contra la madera. Con victoria de Linyola se llegó al final de un igualado y entretenido primer tiempo.

Segunda parte

Tras el paso por la caseta, el Estrela Cortegada mejoró sustancialmente tras el cambio de planteamiento del entrenador Manu Cossío.

De nuevo, Sara Santos avisó con un remate al poste antes de que llegara la reacción definitiva de las locales. Rafa primero y Paula García después, con dos goles en apenas dos minutos, dieron la vuelta al marcador y devolvieron el mando al conjunto local.

Con el 3-2, el Linyola sufrió la expulsión de Meritxell por doble tarjeta amarilla.

Pese al golpe sufrido, las catalanas no bajaron los brazos y encontraron el empate gracias a Cristina Tío, que firmó su segundo tanto del encuentro, superado ya el ecuador de la segunda mitad.

Gol de la meta, Paz

Prácticamente, en la siguiente jugada, las de Cortegada consiguieron volver a avanzarse en el luminoso con un tanto de la portera Lucía Paz. Desde ese momento, las visitantes se vieron obligadas a arriesgar mucho, lo que fue aprovechado por el equipo dirigido por Manu Cossío para marcar tres goles más. Sara Santos y un doblete de Rafa pusieron el 7-3 en el marcador del Marta Míguez.

Ya en el tramo final, las catalanas se fueron con todo en busca de un último intento por mantenerse con vida en la eliminatoria y lograron maquillar el resultado con un tanto postrero de Julia Palma, aunque insuficiente para evitar que el Estrela Cortegada se llevara la victoria, con total merecimiento, en una final vibrante y repleta de alternativas.

Con el bocinazo del final del encuentro en el pabellón, se desató la locura entre las jugadoras y aficionados celestes, que hace solo dos años estaba en categoría autonómica y la próxima campaña jugarán en la Primera División.

Junto a las ourensanas, también consiguieron este domingo subir a la máxima categoría, el Rodiles y el Zaragoza, que superaron sus respectivas eliminatorias.

Ficha técnica Estrela Cortegada: Paz; María León, Pau, Raquel y Rafa -cinco inicial-; Sara Pousa, Jenifer, María Arias, Sara Santos, Hotait y Ontiveros. CFS Urgell Linyola: Cantenys; Pallaruelo, Meritxell, Palma y Tío -cinco inicial-; El Adak, Pons, Carles, Sabaté, Mari y Martínez. Goles: 1-0, Jenifer (min.4); 1-1, Sabaté (min.5); 1-2, Tío (min.7) -penalti-; 2-2, Rafa (min.26); 3-2, Pau (min.28); 3-3, Tío (min.32); 4-3, Paz (min.32); 5-3, Sara Santos (min.32); 6-3, Rafa (min.34); 7-3, Rafa (min.34); 7-4, Palma (min.38). Árbitro: Jonathan Manjón y Alejandro Fernández. Amonestaron a las locales Jenifer (min.10), Sara Santos (min.29) y Hotait (min.38); y a las visitantes Palma (min.2), Carles (min.30) y Alís (min.30). Expulsaron por doble amarilla (mins. 10 y 27) a Meritxell, del Linyola. Incidencias: Encuentro de vuelta de la final del play off por el ascenso a Primera División celebrado en el Pabellón Municipal Marta Míguez, que presentaba una gran entrada a pesar del intenso calor.

Dos equipos ourensanos en la máxima categoría nacional

Cinco años después, la provincia de Ourense volverá a contar con dos equipos en la máxima categoría del fútbol sala femenino. Ourense Ontime y Estrela Cortegada serán los representantes ourensanos en la Primera División en la temporada 2026-27.

La última vez que hubo dos equipos de la provincia en dicha categoría fue en el curso 2020-21, donde estaban el Ourense Ontime y el Cidade de As Burgas, que esa temporada descendió a Segunda. Durante la década pasada, ambos equipos estuvieron luchando en la zona alta de la clasificación y con el ascenso del Estrela Cortegada, vuelve el buen momento del fútbol sala femenino ourensano, que como este domingo 21 de junio se vio en el Marta Míguez, continúa teniendo mucho tirón entre los aficionados ourensanos y los amantes del 40x20. Además, en Segunda División militará el Atlético Arnoia, que logró otro impecable ascenso y que sustituye en la categoría de plata a un Ontime B que terminó descendiendo a categoría autonómica.