Litos regresa a un UD Barbadás que renueva al defensa Kevin Ferreira

Novedades en la UD Barbadás. El conjunto dirigido por Luis Vilachá se ha hecho con los servicios del delantero Carlos Rodríguez Mazaira “Litos” (Ourense, 2002), que regresa a Os Carrís dos años después tras haber jugado en el Rayo 21, con el que ha logrado ascender a Primera Futgal.

Litos se formó en el Santa Teresita y pasó por las canteras del Ourense CF y la UD Ourense (jugó dos campañas en el primer equipo) antes de recalar en el Barbadás, donde estuvo dos temporadas, logrando subir a Tercera Federación con los azulones.

Por otro lado, el conjunto de A Valenzá ha conseguido renovar al defensa Kevin Ferreira, que cumplirá su segundo curso en Os Carrís tras llegar el verano pasado procedente del Atlético Arnoia. Además, el Barbadás confirmó que Lucas Currás y Diego Álvarez tendrán ficha con el equipo.

Todos ellos se ejercitaron anoche para preparar el duelo de este sábado ante el Córgomo en la fase previa de la Copa Diputación.