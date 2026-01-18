Loñoá- Verín, un partido por todo lo alto en A Carabina

Regresan los directos deportivos de La Región y lo hacen con un partidazo en la Primera Futgal, el Loñoá-Verín. Los locales, que son quintos, reciben a un líder Verín que está abriendo hueco en lo alto de la clasificación. El duelo se disputa este domingo a partir de las 16:15 horas en el campo de A Carabina y se emite a través de la página web de La Región.

El Loñoá, que lleva dos victorias consecutivas y tiene a un solo punto la zona de play off, tratará de sorprender al líder. Los de A Carabina presentan unos buenos números como local, con cinco victorias, tres empates y una sola derrota.

Después de cinco victorias consecutivas, el intratable Verín es primero con ocho puntos sobre el segundo. Sus números como visitante asustan, con siete victorias, un empate y sin derrotas. Partidazo en el campo de A Carabina.

Sigue el partido con la narración de Fabián Clinaz a través de La Región.