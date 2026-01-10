El Lugo enmudece al Arenteiro y a Espiñedo (0-2)

El Arenteiro sigue otra semana en descenso luego de perder el derbi ante el Lugo por 0-2. No fue otro mal encuentro de los de Jorge Cuesta, pero un gol en el último minuto de la primera parte y luego la absurda expulsión de Willian de Camargo que dejó a su equipo con diez cuando apenas llevaba tres minutos en el campo, allanaron el camino a los de Iago Iglesias, que sentenciaron con el segundo gol de Víctor Pastrana en el minuto 71.

Tenía muchas esperanzas puestas en el partido el equipo verde luego de sumar tres victorias consecutivas que le devolvieron la ilusión y dejar una gran imagen en tierras madrileñas pese a la derrota frente al filial blanco. Pero en solo siete días, además de ponerle el punto y final a la primera vuelta en descenso y con un déficit de puntos que tendrá que recuperar en la segunda, la autoexpulsión de Willian de Camargo enfadó y de qué manera al público, al cuerpo técnico y a sus propios compañeros.

Antes de todo eso, en la primera parte se vieron dos equipos en los que prevalecía no cometer errores y buscar el acierto en las pocas llegadas en las que se acercaban al área rival. Brais Val, con dos disparos desde la frontal, el primero se fue arriba y el segundo lo salvó con apuros el meta Iker Piedra y Jaume Cuéllar, en dos jugadas personales que tras irse de sus rivales le faltó acierto rematador, sobre todo en el segundo que se marchó rozando el poste, tuvieron las mejores ocasiones locales. En los lucenses, un remate de cabeza de Iker Unzueta arriba y un buen disparo de Kevin Presa que solventó Alvin, fue su mayor peligro.

Mazazo en el descuento

Cuando todo hacía pensar que el 0-0 sería el marcador que les llevaría al descanso, rebasado el minuto 45, un pase filtrado de Gayá lo condujo bien Balboa, que superó a Eliseo Falcón con demasiada facilidad y después anotó ante el meta verde con un disparo a media altura. Gol de los que hacen daño antes de irse a vestuarios.

Sin embargo, salió bien el equipo de Jorge Cuesta en la segunda parte, pero escaso de profundidad. Movió el banquillo el técnico, aunque si llega a saber lo que iba a suceder igual algún cambio lo hubiera evitado. En el minuto 63 entró Willian de Camargo y antes del 66 se fue expulsado por doble amarilla. La primera por protestar y la segunda por aplaudir la primera. Acción infantil del jugador que va a tener muy difícil volver a vestir la camiseta verde.

Esa absurda expulsión dejó tocados a los suyos, más cuando en el minuto 71 Víctor Pastrana en una acción personal por la derecha, con un Eliseo Falcón muy blando en la marca, le permitió entrar en el área y mandar la pelota al palo largo de Alvin y finiquitar el choque: 0-2.

Coraje hasta el final

Cierto que el Arenteiro tiró de coraje hasta el final, aunque sin mayor peligro y que el Lugo perdonó el tercero en una internada de Jorge González que se le marchó rozando el palo largo, pero el partido estaba sentenciado. Nunca se sabrá qué hubiera pasado si acaban once contra once, pero sí que la tontería de Willian dejó muy, pero muy tocados a los verdes.