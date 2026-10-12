El Maceda está intratable y logra su quinta victoria (4-0)

El delantero Adán Gallego controla el balón ante la mirada de los jugadores del Lamela.

La del Maceda no es una simple racha positiva, sino el confirmar que el proyecto de Toño Cerdeiro es ambicioso, pero con los pies en el suelo. Su victoria contundente sobre el Lamela por 4-0 no deja margen a la discusión. La mezcla de jóvenes jugadores, que le dan aire fresco, mechado con algunos veteranos, es perfecta. Sigue colíder y la permanencia por el momento no le preocupa.

La primera parte fue prácticamente un monólogo local y nada más empezar Gaye pudo hacer el primero, pero su vaselina se marchó desviada sobre el larguero. Pero el 1-0 no tardaría en llegar. Martín se marchó por la banda y su pase a Mauro acabó con un disparo que se desvió en un defensa. El Lamelas intentó reaccionar, pero no tenía muy claros sus argumentos. Su mejor opción fue una falta que se estrelló en la barrera.

Superada la media hora, Javi habilitó a Adán Gallego, que picó el balón sobre la salida del portero y nuevamente salió rozando el travesaño, cuando sus aficionados cantaban el gol.

Los pontevedreses reaccionaron y en el arranque del segundo tiempo pudo llegar el empate. Un despiste defensivo lo aprovechó Figui, pero su posterior remate lo desvió a medias Ismael y nuevamente Figui probó, pero el balón se marchó pegado al poste derecho.

Ante este toque de atención, el Maceda sacó a relucir su potencial ofensivo. Así, Adán habilitó a Martín, que no falló al definir con una vaselina y colocar el 2-0. Duro mazazo para los visitantes, que minutos más tarde encajaron el tercero. Gran asistencia de Mauro para que Adán Gallego recortara en el área al meta y resolviera con gran precisión.

Tuvo otra oportunidad Adán Gallego, pero en un mano a mano con Cherokee su disparo fue desviado por un visitante. Antón, que había perdido su ocasión ante una acción de Adán Gallego, pudo resarcirse marcando el definitivo 4-0. Se fue por velocidad por la banda izquierda y cuando entró al área fusiló al portero.