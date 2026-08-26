Marquitos da el triunfo al Ourense CF ante el Barco (0-1)

Diego Santín, del Barco, pugna por el balón con un rival del Ourense CF.

El campo de Calabagueiros acogió en la tarde de este miércolesuna nueva edición, la XI, del Memorial Miguel Fariñas, que enfrentó al CD Barco con el Ourense CF y que se llevó el equipo ourensano por 0-1 gracias al gol materializado por el delantero Marquitos en el transcurso de la segunda parte.

El encuentro comenzó sin un dominador claro y con muchas ausencias en ambos equipos. Los barquenses con seis bajas de los titulares habituales y los ourensanos dando descanso a muchos de los que deben ser habituales en los onces del técnico Jorge Cuesta. El equipo local, fiel a la idea de su técnico, Agustín Ruiz, no pasaba apuros y trataba de llegar a la portería de Román Noya. Lo hizo en un par de ocasiones, la primera en una falta directa que sacó Noel Álvarez, pero se le marchó por encima del larguero. Y minutos más tarde un centro raso se paseó por el área ourensana sin encontrar rematador. En el tramo final pudo marcar el Ourense CF, pero el buen disparo de Aarón Delgado lo detuvo sin mayores problemas el meta Imanol Elías.

En la segunda parte cambió la decoración y el Ourense CF, que mejoró con los cambios, se hizo con el dominio del partido, ante un Barco que fue perdiendo fuelle. Y eso que comenzaron reclamando un penalti sobre Sidi.

En el minuto 74 se adelantaron los visitantes por medio de Marquitos. Viti recogió una pelota en banda, se giró, cedió a Marquitos que combinó con Iván Amandi, este se la devolvió de primeras y el ourensano superó al meta local de tiro cruzado.

Pudo aumentar la cuenta, otra vez por medio del goleador Marquitos, pero en esta ocasión su remate con la derecha, tras centro desde la banda izquierda se marchó a la izquierda de la meta local.

Los barquenses jugarán el domingo en Lalín y los capitalinos visitan el sábado al Compostela.