122 medallas pasadas por agua en el Campeonato Gallego de invierno

La natación máster ourensana empezó el año a lo grande. Fue en Ponteareas, sede del Campeonato Gallego de invierno, que deparó 122 medallas para la nutrida representación provincial del Club Natación Pabellón, el Club Natación Escualos así como el Club Natación Valdeorras.

La competición, que reunió a 462 participantes de 33 equipos, tuvo protagonismo provincial. El más destacado fue el Pabellón, que finalizó cuarto en la clasificación conjunta por equipos después de firmar una cuarta plaza con los chicos y ser séptimo con las chicas. Fueron 29 medallas de oro, 16 de plata y 9 de bronce, para un total de 54 podios, incluidos siete récords autonómicos. Tres de los registros autonómicos llevaron la firma de Ana María Balado en pruebas individuales en la categoría +65, Martín López en los 100 libre +20, Iván Fernández en los 100 braza +20, Cris García Colomo en +60 y el relevo femenino 4x50 +240.

El anfitrión Club Natación Ponteareas logró el triunfo por equipos, con los pabellonistas cuartos y el Escualos quinto

Quinto en la clasificación conjunta por equipos terminó el Escualos, que fue también quinto con su equipo masculino y undécimo con el femenino. También lograron 54 medallas, con 14 títulos, 20 platas y 17 bronces con los 21 nadadores con los que se desplazó hasta la piscina Álvaro Pino de Ponteareas.

Buenos resultados también para el Club Natación Valdeorras, que viajó con ocho de sus integrantes para conseguir 14 medallas (4 oros, 6 platas y 4 bronces). Brilló Francisco José Rodríguez Basanta, que en la categoría +65 logró tres títulos y un bronce. Se subió a lo más alto del podio en los 200 estilos, los 400 estilos y los 200 libres, mientras que fue tercero en los 100 metros espalda. Tres medallas alcanzó Manuela Rodríguez Oliveira en la categoría +45. Oro en los 100 libres, plata en los 200 libres y plata en los 50 libres.