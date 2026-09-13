MiniAli conquista la cuarta plaza del Mundial Youth de break dance

La ourensana Alicia “MiniAli” Barbarro se quedó a las puertas del bronce en el Campeonato del Mundo de break dance youth, celebrado en China, después de firmar una destacada actuación frente a algunas de las mejores especialistas de la categoría.

MiniAli comenzó la jornada accediendo al Top-8 mundial derrotando a la japonesa Mira por 2-0 y posteriormente logró alcanzar las semifinales tras derrotar a la francesa Ju'.

Un evento donde se midió a varias de las grandes referentes internacionales. La breaker ourensana superó a las representantes chinas, habituales protagonistas de las competiciones de esta disciplina, para situarse entre las cuatro mejores.

En la lucha por la medalla de bronce, la ourensana no pudo completar su remontada y terminó ocupando la cuarta posición del Mundial, un resultado histórico que confirma su progresión en la categoría.

El breaking fue disciplina olímpica en los Juegos de París 2024 y MiniAli mantiene el objetivo de seguir creciendo y consolidarse entre las mejores breakers de su categoría.