El Ourense CF quiere sorprender a un potente Marino

Euforia en los jugadores del Ourense CF tras marcar uno de los goles el Basconia en O Couto.

El Ourense CF realiza hoy su primer desplazamiento de la temporada. Visita tierras asturianas donde, a las cinco de la tarde, le espera en el Municipal de Miramar el Marino de Luanco en un clásico de la categoría.

Lo hace con la tranquilidad de haber conseguido sumar los primeros tres puntos en el partido inaugural de la liga en O Couto ante sus aficionados, luego de derrotar al CD Basconia. Ahora quiere darle continuidad, pero sabiendo que no será fácil, ya que los chicos de Sergio Sánchez vienen de dar la campanada en la primera cita, ganando con solvencia en el Vero Boquete al Compostela por un claro y rotundo 0-3.

Las principales novedades en la expedición ourensanista son la entrada del defensa Mario Jorrín, que ya tiene la ficha en curso, y del centrocampista Jesús Cambil, al que una rotura en un dedo de un pie le hizo perderse la pretemporada, pero que esta semana ya entrenó con normalidad. Ambos podrían tener sus primeros minutos esta tarde en Luanco.

Sigue de baja Facu Ballardo, que apura su recuperación tras una rotura muscular. Jorge Cuesta, técnico azulón, pese a los tres puntos conseguidos en la primera jornada, reconoció que su equipo llegaba “muy justo de preparación” y espera que “la moral que dan las victorias y una semana más de preparación ayude a mejorar al equipo”.

Mpal. de Miramar; 17:00 h