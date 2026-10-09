Podios ourensanos en Ferrol, en el Autonómico de kárate

Los representantes del Kárate Club Maceda en el Gallego disputado en Ferrol.

Ferrol reunió al kárate autonómico en el Campeonato Gallego en las categorías cadete, júnior y sub-21, así como en la Copa en la categoría máster.

Hubo presencia ourensana, que no perdió la ocasión de subirse al podio en ambas competiciones. Brilló el Kárate Club Maceda, que se situó tercero en el medallero por equipos gracias a sus cuatro medallas de oro y cuatro de bronce.

Conquistaron el título los macedanos Marcos Movilla, en kata Parakarate K40; Iker Lamelas Belmonte, en kumite cadete +70 kilos; Lucas Sánchez Casado, en la categoría júnior +76 kilos; y Jacobo Casado, que consiguió el otro oro en kumite júnior -76 kilos.

Los bronces del Maceda llevaron la firma de Iván Suárez, en cadete -63 kilos; Pablo Soto, en júnior -68 kilos; así como Sofía García y Carla González, ambas terceras clasificadas en júnior femenino -66 kilogramos.

El River Stone pisó podio en kata cadete, en chicos con el bronce de Nazan Barreda, mientras Diego Prada finalizó quinto, y en chicas con la plata de Cloe Yáñez. En kata júnior, plata de Brian Rodríguez.

El Mizukami de Ribadavia acudió a la cita con muchas bajas. Aun así, logró una medalla de plata para Nico Fantini en la Copa máster.