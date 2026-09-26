La carrera Popular do San Martiño ya abrió el plazo de inscripción

La Carreira Pedestre Popular do San Martiño ya abrió su plazo de inscripción. La más populosa de las pruebas atléticas en la comunidad, que este año alcanza su edición número 49, se disputará el domingo 8 de noviembre. Las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción de forma telemática a través de la página web de Carreiras Galegas.

Para la carrera absoluta, el coste de la inscripción es de 5 euros para los atletas que se inscriban hasta el 21 de octubre. Las personas que lo hagan desde el 22 de octubre hasta el 1 de noviembre el coste será de 7 euros. La inscripción en las carreras de menores (categorías sub-18, sub-16, sub-14, sub-12 y sub-10) así como en la carrera inclusiva, es gratuita.

El plazo límite para inscribirse es las 23:59 horas del 1 de noviembre. En el caso de los centros escolares que participen en las pruebas de menores, el límite para tramitar la inscripción es el 19 de octubre.

Los premios

Esta 49 edición de la San Martiño tendrá premios de hasta 4.000 euros. En la carrera absoluta, se repartirán 4.000, 3.000 y 2.000 euros para los tres primeros, siempre que realicen marcas inferiores a 29 minutos en hombres y 32 minutos en mujeres. De firmar un tiempo superior, los premios serían de 2.000, 1.500 y 1.000 euros. Los tres mejores atletas locales absolutos se llevarán 600, 400 y 200 euros, tanto en chicos como en chicas. Hay un premio especial de 300 euros para el mejor hombre y mujer ene l paso por el kilómetro 5 y si hay récord de la prueba, 1.000 euros.