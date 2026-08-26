Así es la Primera RFEF de la UD Ourense: favoritos, masas sociales o apuestas

Los jugadores de la UD Ourense se ejercitan en el campo sintético de Albán (Coles).

Se acabó la espera, el viernes arranca la Primera Federación, la tercera categoría del fútbol nacional. Por cuarta temporada consecutiva, la provincia tendrá un representante y en esta ocasión será la UD Ourense, después de que el curso pasado, el Ourense CF y el Arenteiro, descendieran.

El conjunto unionista está encuadrado en el Grupo I, donde estará acompañado por el resto de equipos gallegos: Pontevedra, Lugo, Racing de Ferrol y Fabril.

Entre los conjuntos llamados a luchar por el ascenso destacan los recién descendidos, Mirándes, y Cultural Leonesa; la Ponferradina o el Zamora.

El ex equipo de Fran Justo ha tenido que reconstruir nuevamente su plantilla, algo muy común todos los veranos en Miranda de Ebro. Entre las incorporaciones sobresalen los nombres de Adrián Verde, procedente del Arenas de Getxo, y de Aitor Uzkudun, delantero del Andorra que la pasada campaña jugó en el Real Avilés.

Mientras, la Cultural Leonesa ha apostado por el extécnico del Cartagena, Jandro Castro y se ha hecho con los servicios de jugadores como los delanteros Jorge Delgado (Valladolid) y Hugo García (Eibar), con muchos pretendientes en la categoría. Además, también ha fichado el punta Antón Escobar, con pasado en el Arenteiro.

La Ponferradina, primer rival de los ourensanistas, intentará que a la tercera sea la vencida después de quedarse dos años seguidos a la puerta del ascenso. El club berciano ha superado los 5.000 abonados y ha incorporado a dos jugadores con experiencia en equipos ourensanos, el portero Alvin (Arenteiro) y el defensa Jelbat (Ourense CF). Además, continúa el incombustible Borja Valle, ex de CD Ourense.

Mientras, el Zamora ha vuelto a confiar en el técnico Óscar Cano, pero la plantilla es un poco incógnita debido al gran número de bajas. Entre los fichajes destaca el delantero Pau Mascaró, todavía sub-23 y que procede del Rayo Cantabria, donde el curso pasado firmó 14 goles en 13 partidos.

Entre los equipos gallegos, el Pontevedra del ourensano Rubén Domínguez está llamado a estar arriba tras completar una brillante temporada 2025-26. Jugadores como Marqueta, Jerin, Alberto Gil o Tiago Rodríguez son de sobra conocidos en la provincia.

El Lugo también tiene un entrenador ourensano, en este caso Borja Fernández, que consiguió el ascenso a Primera Federación con la UD Ourense. Le han acompañado Parrilla y Simón Luca.

Mientras, el Fabril sigue apostando por la continuidad con Manuel Pablo y se ha hecho con los servicios del ourensano Justino Barbosa. El Racing de Ferrol, por su lado, ha realizado un proyecto muy renovado, donde ha fichado al limiano Germán Nóvoa y sigue el meta barquense, César Fernández.

Todos ellos rivales de entidad para una UD Ourense que se estrena en la categoría, lo mismo que le ocurre al Mirandés, al filial del Deportivo, al Coria y al refundado Extremadura. El resto ya conocen la Primera Federación.

En cuanto al plan competicional, sin novedades. Ascenderá el campeón y del segundo al quinto jugarán los play off con los equipos del otro grupo. Los cinco últimos clasificados, descenderán.