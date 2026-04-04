Revolcón del Ourense Ontime en Málaga (7-0)

El Ontime regresó de Málaga dejándose sus opciones, no matemáticas, pero sí virtuales, de soñar con el top-4 después de sufrir la mayor goleada de la temporada, un 7-0 ante el Atlético Torcal. Revolcón para el conjunto ourensano, al que le faltó acierto y le sobraron errores que le facilitaron demasiado las cosas a un equipo malagueño que nunca contó con tener un partido tan plácido ante uno de los rivales más en forma de la categoría: 3-0 al descanso pagando muy caro cinco minutos desastrosos y en la segunda parte, después de una jugada que las locales sacaron bajo bajos, se pasó del posible 3-1 a un 4-0 que terminó por romper el partido y a un Ontime que era incapaz de reaccionar y que puso haber recibido una goleada mayor.

Después de un inicio con las fuerzas niveladas, en el minuto 8 llegó el 1-0. Fue en la acción posterior a un córner, con un remate desde el lateral sin demasiada fuerza ni aparente peligro, pero que se encontró con muchas piernas por el camino hasta terminar colándose la pelota entre las de Ana Romero. El 2-0, en el 10, fue un golazo de Guida, si bien remató completamente sola desde el otro lateral a la escuadra. Y el 3-0, tres minutos después, luego de un error en la salida. El Ontime tiró medio partido en cinco minutos. Además, Anita dispuso de un mano a mano que sacó la portera y Riscos, sola, cruzó demasiado en las mejores opciones ourensanas durante los primeros 20 minutos.

Espabiló el Ontime tras el paso por vestuarios, aunque le seguía faltando acierto. Después de la más clara del partido para acortar distancias, llegó el 4-0 y ahí se terminó el duelo. El mejor ejemplo de ello fue el 5-0. Atacaban las ourensanas de cinco, la portera rival cogió la pelota con la mano y golpeó con el pie desde su puerta. La pelota iba mansamente hacia la portería, pero Alice la acompañaba hasta que se tropezó sola y el balón entró. En un minuto llegaron dos goles más y pudo ser peor.

Ficha técnica Atlético Torcal: Andrea, Marta Collado, Alejandra, África y Guida -cinco inicial-. Valeria, Nicole, Susi, Catarina, Sandra, Unami y Rebecka. Ourense Ontime: Ana Romero, Chiky, Anita, raquelilla y Marta Figueiredo -cinco iniciañ-. Ana Rivera, Alice, Riscos, Carla Ayensa y Melli. Goles: 1-0: Alejandra, minuto 8. 2-0: Guida, minuto 10. 3-0: Guida, minuto 13. 4-0: África, minuto 32. 5-0: Valeria, minuto 33. 6-0: África, minuto 35. 7-0: Alejandra, minuto 35. Árbitros: Tiare Belén Valencia, Rafael Olmos y Pablo Niame. Expiulsaron por doble amarilla a la ourensana Chiky en el 29. Incidencias: Partido de la jornada 23 en Primera División femenina jugado en Málaga.