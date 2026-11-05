La San Martiño tendrá la presencia de atletas top

Tres días. Es lo que falta para que llegue una nueva edición de la decana de las carreras pedestres de Galicia, la Popular do San Martiño. Aunque es ese carácter popular el que hace grande a una prueba que vivirá el domingo su edición número 49, con más de 11.000 inscritos, también contará con atletas de nivel top, dado que la carrera de 10 kilómetros está homologada por la Federación Española e incluida en su calendario oficial bajo la categoría Internacional Nivel II, rigiéndose además por la normativa vigente de World Athletics.

Entre los más mediáticos se encuentran Abdessamad Oukhelfen, campeón de España de 10 kilómetros y campeón de Europa de campo a través en dos ocasiones con la selección española, además de séptimo este año en el Europeo de Birmingham. También recorrerá las calles de la ciudad de Ourense el domingo Pablo Sánchez, campeón de España de 5 kilómetros y medallista de plata en el Campeonato de Europa de media maratón con la selección española. Tampoco faltará el actual defensor del título masculino absoluto, David de la Fuente, que es campeón gallego y subcampeón de España de 5 kilómetros y plata en los 5.000.

En la nómina de atletas femeninas destacan las etíopes Kiros Muz y Hana Mekonin. Muaz es la campeona de 10.000 metros lisos de su país y posee una mejor marca de 1 hora 9 minutos 9 segundos en media maratón. Mekonin, por su parte, posee una mejor marca personal de 4:04 en los 1.500 metros lisos.

A las 11:00 horas se pondrá en marcha el domingo esta San Martiño 2026 con la carrera absoluta, quedando para las 12:10 horas la sub-18, sub-16 y sub-14, a las 13:00 la sub-12 y sub-10 y a las 13:20 la prueba inclusiva.