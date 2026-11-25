La Segunda División femenina ha completado su primer tercio de competición, tiempo más que suficiente para hacerse una idea de cómo marcha la categoría. En A Queixeira están más que felices, porque el Atlético Arnoia se ha ganado la vitola de equipo revelación. Lo hace a base de triunfos, ocho en diez jornadas, para acumular 24 puntos y estar en puesto de play off, cuarto.

Con 19 puntos sobre el descenso, la permanencia parece más que encauzada, por lo que toca tener un poco más de ambición a pesar de que falten 60 en juego. “Es cierto, la permanencia la tenemos enfocada, por lo que tal vez toca cambiar de objetivos, aunque con calma. Los deberes iniciales parecen hechos, pero por muy bien que vayan las cosas en este momento, vamos a cometer errores. Es cierto que la tranquilidad que nos da tener 24 puntos de 30 posibles es enorme, pero pido tranquilidad, no nos pongamos a hacer cuentas, porque la temporada es muy larga y la plantilla demasiado corta. Algún partido lo hemos cerrado con seis jugadoras de campo”, asegura la entrenadora Sara Martínez.

La última jugadora en caer lesionada fue Andrea, hace tres jornadas. Sufrió un esguince de tobillo en el calentamiento y trata de finalizar su proceso de recuperación. “Seguimos buscando refuerzos, pero no es sencillo”, lamenta la entrenadora tratando de alcanzar un objetivo que le está resultando mucho más complicado que el debut en las categorías nacionales, el de cerrar la plantilla.

Corta, pero de calidad y además muy competitiva. Así es la plantilla de este Atlético Arnoia que ya no sorprende a nadie, pues en el tercer mes de competición está en el grupo de los mejores. “La verdad es que estoy muy feliz, las cosas están saliendo genial. Un recién ascendido como nuestro equipo es normal que se marque como objetivo inicial la permanencia, pero es cierto que hay que mirar ya otras metas. Me gusta marcar metas, aunque sea a corto plazo, y la más cercana es ver cómo respondemos en los próximos partidos, ante rivales exigentes”, añade Sara Martínez.

Habla de la competitividad de su plantilla: “Pueden salir un poco mejor o un poco peor las cosas, pero el equipo juega cada partido con uñas y dientes. Es para estar contentas con el trabajo que realizan”, finaliza la entrenadora del equipo revelación de Segunda.