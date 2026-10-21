Semana con tarea doble para el club ourensano Athlos

Participantes en la jornada final de la Copa Diputación en las categorías absoluta y sénior, disputada en el IES As Lagoas.

El bádminton, que no descansa, disfrutó de una jornada de finales en la Copa Diputación. Fue el domingo, con la cita por los títulos en las categorías sénior y absoluta, que se desarrolló en el polideportivo del IES As Lagoas.

En dobles mixtos, en la categoría sénior hubo triplete para el Club Athlos, con el oro de Javier Galicia y Dolores Sarmiento, la plata de Julio Fernández Pérez y Mónica Fernández y el bronce para Jordi Vidal y Luz María González. Y en la absoluta, más de lo mismo, con oro para Antón González y Sara Ezquerro, plata para Christian Blanco y Lucía Cid y bronce de Diego Babarro y Mariña González.

En dobles femeninos, dominio del Athlos en categoría sénior con el oro de Nuria y Mónica Fernández, plata de Dolores Sarmiento y Luz Marina y bronce para Esther Iglesias y Luisa Álvarez. Y en el cuadro absoluto, oro de Laura Valverde y Mariña González, plata de Sara Ezquerro y Ana Otero y bronce para Laura Fernández y Lucía Cid, todas del Athlos.

Y en dobles masculinos, en categoría sénior ganaron Dani García y Víctor Barrio (Athlos), plata de Juan Carlos Fernández y Miguel Ángel Quiroga (Mestre Vide) y bronce para Borja Alonso y Javier Ugarte (Athlos). Y en el cuadro sénior, triplete del Athlos con el oro de Diego Babarro y Miguel Carpintero, la plata de Xoel Álvarez y Santi Álvarez y el bronce para Héctor Salgado y Adrián Otero.

Y en los cuadros individuales femeninos, en categoría sénior oro para Esther Iglesias, plata de Alba Miranda y bronce para Marta de León, del Athlos; y en el cuadro absoluto oro de Sara Ezquerro, Plata de Ana Otero y bronce para Laura Fernández, también del Athlos.

En individual masculino, en sénior título para Javier Galicia (Athlos), plata de Xulio González (Athlos) y bronce para Héctor Salgado (Mestre Vide). Y en el cuadro absoluto, oro de Samuel Varela, plata de Christian Blanco y bronce para Héctor Salgado, del Athlos.

El Autonómico sub-13

Un día antes, en el polideportivo de O Pompeo, en el IES Otero Pedrayo, turno para el Campeonato Gallego en la categoría sub-13. El Club Athlos ejerció de anfitrión con la presencia de Elaia Baltar, Sabela López, Yu Yao, Alén Álvarez, Joel Bermúdez, Gabriel Sánchez, Daniel Álvarez, Martín Babarro y Leo Álvarez.

El balance de los locales fue de cuatro medallas de bronce, las conquistadas por Elaia Baltar y Sabela López en el cuadro de dobles femeninos, Daniel Fernández y Gabriel Sánchez en el cuadro individual masculino, así como Daniel Fernández y Gabriel Sánchez en el cuadro de dobles masculinos.