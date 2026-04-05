Triunfo de play off de ascenso de la UD Ourense (1-0)

El play off de ascenso empieza a ser una merecida realidad para la excepcional temporada de la UD Ourense, que ni con importantes bajas y ante la Segoviana, tercero, bajó su nivel de competitividad, calidad y dominio del juego recibiendo un merecido premio en el minuto 93 con un gol de Osián para el 1-0 final que deja el segundo objetivo de la temporada del conjunto rojillo cada vez más próximo.

El primer tiempo del equipo ourensano fue de calidad, concentración e intensidad con el único lunar de que no transformó ninguna de las ocasiones de gol que tuvo. El dominio del balón y el control del partido fue absoluto de los ourensanistas, que incluso no pasó apuros defensivos y Vizoso pasó desapercibido. El dúo Parrilla-Champi en medio campo y la incidencia que está teniendo en los últimos partidos Migui en la zona de tres cuartos de campo con su movilidad entre líneas, junto con Busto y Santi de Prado consiguieron generar ocasiones de gol y claras llegadas a la portería de Carmona tanto con fútbol combinativo como con llegadas por ambas bandas.

Migui a los tres minutos por el perfil izquierdo, Champi y Simón Luca con sendos remates desde el borde del área grande y un centro atrás sin rematador en el área pequeña en el minuto 43, fueron las claras opciones de gol que el conjunto de Borja Fernández no logró transformar para plasmar su superioridad en el marcador y el choque se fue al descanso con Vizoso como mero espectador y con el 0-0 inicial, pero con buenas sensaciones para el segundo tiempo para los rojillos.

El segundo tiempo tuvo diferentes fases en el juego. Salió la Gimnástica más incisiva de inicio y aprovechando el nuevo posicionamiento de los rojillos con la entrada de Varo por Pol Bueso, tuvieron una doble ocasión que pudo cambiar el signo del partido con remates de Alex Castro primero y Tenas a continuación apareciendo Vizoso para no fallar a su cita en los momentos clave. Este susto no atemorizó a los unionistas que con la entrada de Roi Currás y la movilidad y lucidez de Migui en ataque volvió a tomar el dominio y el control del partido con sendos remates del canterano primero y otra doble ocasión de Samu Pardo con un remate que no bloca Carmona y en el rechace no acierta Migui para definir el primer gol. A partir del minuto 60 la Segoviana tuvo más controlado el partido y los rojillos más apuros defensivos, menos dominio a través de la posesión y solo llegadas de peligro aisladas como un nuevo centro atrás desde banda derecha que ni Rufo ni nadie de segunda línea da rematado en área pequeña.

Valiente Borja Fernández

Y si el equipo tiene un mérito increíble por el fútbol y la competitividad durante toda la temporada, Borja Fernández encabeza esa lista de méritos por su dirección en los partidos y su apuesta por la cantera sin miedo y con enorme confianza en todo su grupo. Ante las bajas no dudó en seguir poniendo piezas jóvenes y el equipo, tras pasar el mayor sobresalto en el minuto 72 con la ocasión más clara del partido de Javi Borrego y Alex Castro que no empuja en línea de gol, se sobrepuso y acabó el partido en campo rival buscando los tres puntos. La merecida recompensa a la apuesta del técnico y del equipo la tuvo en el minuto 93 con el partido ya casi finalizado y tras un grave error defensivo del conjunto segoviano que aprovechó Mauro para robar y dejar el balón a Osián a la altura del punto de penalti que no desaprovechó para marcar y prolongar el sueño ourensanista.