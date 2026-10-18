La UD Ourense, a confirmar su buen momento

En la tarde de este sábado, la UD Ourense visita uno de los campos clásicos de la antigua Segunda B y la Primera Federación, el Román Suárez Puerta, para medirse al Avilés. Los unionistas, que han sumado cinco de los últimos nueve puntos en juego, quieren mantener el buen momento ante un conjunto asturiano llamado a estar en la zona alta y que en la última jornada asaltó El Toralín ante la Ponferradina (0-2).

El equipo ourensano llega al encuentro tras lograr la primera victoria del curso. “Estamos con energía y con muchas ganas de que llegue el partido para darle continuidad al buen trabajo que hicimos la semana pasada en nuestra casa. Afrontamos un partido muy complicado contra un rival que, por plantilla, seguramente sea de los más poderosos de la categoría, pero con el sentimiento de que estamos preparados para ello”, comenta Juan Carballo, entrenador de la UD Ourense.

En cuanto al Avilés, afirma: “Espero un equipo muy reconocible, haciendo lo que se esperaba de un bloque como el Avilés desde el principio de temporada. La semana pasada cambiaron y jugaron con línea de cinco en Ponferrada, no sé si por ser un punto más fiables a nivel defensivo. Tenemos la pequeña duda de si jugarán con cinco o con cuatro. Supongo que jugando en su casa presentar una estructura de cinco es más difícil de entender para su gente, pero, sea de una forma o de otra, intentaremos adaptarnos lo más rápido posible para hacer el mejor partido”.

Para Carballo, las claves para sacar el triunfo en Asturias son: “La primera es esa capacidad de adaptarnos a lo que proponga el rival cuando ellos tengan el balón. En nuestro momento ofensivo, saber interpretar si vienen a apretar alto para jugar con la intermedia de los extremos o buscar pares con los interiores contra sus centrales. Además, debemos estar muy acertados para encontrar al hombre libre y los espacios. Y si somos capaces de hundirlos en su campo, darle continuidad con ataques largos”.

No serán de la partida en los rojillos, los lesionados de larga duración, Viti y Rufo; y Cristian Carro, con un problema muscular en la zona isquiotibial. Las notas positivas son el regreso de Varo y Mateo Gandarillas, ya totalmente recuperados. Además, el preparador físico Efrén Míguez deja el cargo y lo sustituye el asturiano Pablo Díaz.

En el bando asturiano, el entrenador gallego Yago Iglesias destaca la mejoría de la UD Ourense: “El rival de este jornada ya se ha destapado con la victoria ante el Barakaldo. Es un equipo que conozco bien, conozco bien a los jugadores, tienen mucha continuidad, cambiaron al entrenador, pero es el entrenador que ya estaba de segundo allí. Se conocen bien, es un equipo que juega bien al fútbol, que era cuestión de tiempo y que en cuanto consiguiese la primera victoria se iba a destapar. Vienen en un muy buen momento de confianza, a nivel futbolístico juegan bien al fútbol, es un equipo valiente. Todo eso hace ver la dificultad. Nos tiene que valer para hacer un partido todavía mejor que en Ponferrada”.

El Avilés tiene las bajas de Artetxe y Escoruela. Además, Osky es duda por una pubalgia.