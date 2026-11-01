Galería | La UD Ourense y O Couto disfrutan de una sufrida victoria ante la Cultural Leonesa

O Couto vivió una tarde de emociones encontradas. La afición protestó, Luismi recibió el cariño de los dos equipos y la UD Ourense encontró en el último suspiro una victoria que devolvió la alegría a la grada. Champi, con un penalti a lo Panenka, puso el broche a una semana de terror.

O Couto vivió una tarde de emociones encontradas. La afición protestó, Luismi recibió el cariño de los dos equipos y la UD Ourense encontró en el último suspiro una victoria que devolvió la alegría a la grada. Champi, con un penalti a lo Panenka, puso el broche a una semana de terror.

La UD Ourense logró una victoria ante la Cultural Leonesa después de una semana complicada. La destitución de Juan Carballo y la eliminación en la Copa del Rey ante la Gimnástica de Torrelavega habían dejado una profunda huella en el equipo.

La afición respondió con su presencia en O Couto, aunque también hizo sonar sus silbidos a modo de protesta por los últimos acontecimientos en el club. Antes del encuentro, el protagonista fue Luis Miguel Martínez Díez, "Luismi", leonés que vistió las camisetas de la UD Ourense y la Cultural Leonesa y que actualmente sufre ELA. Luismi estuvo acompañado por sus seres queridos y recibió el cariño de ambos equipos. Los visitantes le entregaron una camiseta firmada por la plantilla. También hubo un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo.

Con el balón en juego, la UD Ourense se mostró ordenada y sólida, sin conceder demasiado peligro a los leoneses. El encuentro avanzó entre la tensión y la incertidumbre hasta que, en el descuento, Champi transformó un penalti a lo Panenka que desató la euforia en O Couto y dio los tres puntos a los locales.

La grada disfrutó, gritó y celebró una victoria que se hizo esperar hasta el último instante. Pero también dejó claro que quiere más de su equipo. La UD Ourense respondió con orden y rigor táctico, encontrando en el último minuto un triunfo que alivia una semana de terror y devuelve la ilusión a la afición.