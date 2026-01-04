La UD Ourense estrena el nuevo año visitando al colista Sámano

La Unión Deportiva Ourense regresa a la competición doméstica visitando al colista Sámano en el viaje más largo de la temporada, ya que entre Ourense y la localidad cántabra hay una distancia de 600 kilómetros. Este sábado, al mediodía, tras el último entrenamiento en Coles, el conjunto unionista emprendió viaje hasta Laredo, donde hizo noche. Las ausencias en los rojillos son el juvenil José Suárez, que sigue recuperándose de sus problemas musculares, y Justino, que no se entrenó por un proceso gripal.

Tras dos semanas de parón navideño, la UD Ourense quiere arrancar el año con un nuevo triunfo. Enfrente estará el Sámano de un viejo conocido del fútbol ourensano, el técnico Jon Ander Lambea, que jugó en el extinto CD Ourense durante dos temporadas.

Pese a que los cántabros son últimos y que los unionistas son novenos con 15 puntos más, el entrenador ourensano Borja Fernández comenta que “sabemos la posición que ocupa el rival, pero también es cierto que donde más puntos saca es en casa”. Tiene claro que será un partido exigente, que habrá que afrontar con ganas, actitud y concentración. El objetivo es conseguir los tres puntos para estar más cerca de los 44 necesarios, sin hacer “las cuentas de la abuela”, ya que el equipo está realizando una muy buena primera vuelta, aunque todavía queda mucho por sumar.

Además, hace hincapié en que “contra equipos de abajo como el Rayo Cantabria y Astorga hemos empatado, y contra el Valladolid B hemos perdido”, lo que demuestra que todos los equipos de la categoría compiten bien.

La gran novedad es el delantero Fer, que procede del Arenteiro: “es un jugador que ya queríamos en verano y que tiene unas características diferentes a lo que tenemos. Además, es joven, ourensano y con muchas ganas de aportar”. También apunta que “el mercado no está cerrado”, ya que el club sigue buscando un tercer delantero.