La UD Ourense ya sabe ganar en Primera Federación

El sábado 10 de octubre quedará marcado en la historia de la UD Ourense. El conjunto unionista logró la primera victoria en Primera Federación luego de vencer al Barakaldo por un gol a cero, tanto marcado por el delantero Sergi Baldrich en una jugada que inició Samu Pardo desde la banda derecha.

Para conseguir esa primera victoria hubo que esperar hasta la séptima jornada, pero la espera mereció la pena. Cierto que el conjunto dirigido por Juan Carballo sigue en los puestos de descenso a tres puntos de la salvación, pero también que las prestaciones que ofrecen los rojillos no tienen nada que ver con las de los primeros partidos de competición.

Porque el comienzo de curso no fue nada fácil. Tras el debut en casa ante la Ponferradina, con una buena imagen pese a la derrota por 0-1, llegaron tres jornadas más con resultados negativos y muchas dudas, tanto en el juego como en las prestaciones que dejaba el equipo. La segunda jornada les enfrentó al Mirándés, uno de los candidatos claros a pelear el ascenso. Derrota por 2-0, con una primera parte muy floja en la que quedó el partido sentenciado. Aunque lo peor estaba por llegar. En la jornada tres llegó a O Couto, un recién ascendido como el Logroñés, y tanto el resultado final como la imagen dada por el equipo ourensano fue un golpe duro para el equipo y para los aficionados. Un incontestable 0-3, y menos mal, porque pudo ser peor.

Tocaba cambiar el “chip” y el equipo lo hizo. También, con el paso de las semanas y las jornadas el equipo fue creciendo y adaptándose a una categoría muy exigente, con la mayoría de equipos con más presupuesto que los ourensanos y con jugadores en sus plantillas mucho más expertos y con muchos partidos en la categoría. La cuarta jornada les llevó hasta Salamanca para medirse al Unionistas y, aunque el resultado final fue una nueva derrota, esa vez por tres goles a uno, la imagen del equipo ya empezó a dar muestras de mejoría. Compitió mucho mejor, logró el primer gol de la temporada obra del delantero Rufo y la expulsión de Samu Pardo también ayudó a condicionar el resultado final del encuentro.

Llegaba la quinta jornada y tocaba cambiar la dinámica. A O Couto llegaba el Cacereño, un rival de la misma liga y el equipo tenía que dar otra imagen. Y así fue. Pese a que no fue capaz de lograr la victoria y no pasó del empate a cero inicial, sumó el primer punto de la temporada y comprobó que podía competir haciendo las cosas bien.

Punto de inflexión

Fue un punto de inflexión. Tocaba visitar al Real Unión y un nuevo empate a un gol, pero dejando otra vez una buena imagen y con decisiones arbitrales muy cuestionadas por los rojillos que le privaron de la victoria. Y por fin, el pasado sábado llegaron los primeros tres puntos. Ante otro rival directo, el Barakaldo, con un 1-0 más que merecido. Ahora tiene dos salidas consecutivas, la primera a tierras asturianas y la segunda ante el colista Arenas. El equipo ya es otro.