El UD Ourense - Gimnástica Segovina, un partido para no perdérselo

Día grande el que se deberá vivir este domingo en el estadio de O Couto. La Unión Deportiva Ourense, quinta en la tabla, recibe a la Gimnástica Segoviana, que va en la tercera posición. Los unionistas tienen tres puntos menos que los de Segovia, por lo que una victoria los igualará en la tabla y, si ganan por más de dos goles, se llevarían el golaverage a falta de solo cuatro jornadas para el final de la liga regular.

Pese a las fechas de Semana Santa, los rojillos tuvieron una semana normal de entrenamientos, aunque tuvieron que cambiar el Miguel Ángel-Os Remedios por Coles (Albán). Tras el último ensayo del sábado a la mañana, el técnico Borja Fernández tiene las bajas de los lesionados de larga duración, Viti y Jaichenco; Manu Núñez y Noel Cabanas, en proceso de recuperación; y Youssef, que cumple ciclo de amonestaciones.

Las buenas noticias son el regreso de Justino, Samu Pardo, Lucas Puime y Simón Luca, ausentes en el enfrentamiento ante el Marino en tierras asturianas.

En cuanto al final de liga, Fernández tiene claro que “llegamos bien, con mucha ilusión y con ganas de superar las expectativas. La verdad es que físicamente estamos bien y eso es importante”.

Rival directo

Esta jornada, la UD Ourense se enfrenta a un rival directo, pero Fernández reconoce que “primero, lo afrontamos como un partido normal. Son tres puntos en juego y luego, lo más importante es que sabemos que sería, si conseguimos la victoria, alcanzar al tercer clasificado en puntos, pero eso puede crear más tensión. Son tres puntos si ganamos y una jornada menos que nos quedaría”.

Para poder conseguir un resultado positivo, el entrenador ourensano afirma que “enfrente tenemos un equipo de los obligados a ascender, eso significa que la plantilla es buena. Debemos saber qué toca en cada momento y equivocarnos lo menos posible en eso. Luego, si tenemos acierto, perfecto, pero no debemos equivocarnos a la hora de elegir hacer lo que toca.

En el bando contrario, el entrenador de la Gimnástica Segoviana, Joaquín Gómez, señala sobre la UD Ourense que “es un rival muy potente, que está en buena dinámica, no con muchos más puntos que nosotros en las últimas cinco jornadas, pero que llevan todo el año haciendo las cosas de la misma manera, con un estilo bastante determinado, similar a nuestra idea de equipo. Es un equipo dominante y creo que se va a ver un partido muy bonito, muy vivo y táctico, en un estadio con un campo en perfectas condiciones y con muchos aficionados. Ojalá podamos llevarlo nosotros a que seamos los que dominemos, cerremos sus opciones lo mejor posible para traernos los tres puntos para casa”,