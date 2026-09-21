Los verdes ya saben ganar: el Arenteiro logra su primera victoria en Tercera Federación (1-0)

La villa de O Carballiño estaba en fiestas y el Arenteiro quisó unirse y celebrar la suya particular. Buen ambiente en las gradas para disfrutar de un derbi entre los locales y un cercano Lalín, que también notó el apoyo de los suyos. Los verdes, que jugaron con diez casi todo el partido, aguantaron el tipo y en el descuento sumaron la primera victoria de la temporada.

Salieron enchufados los locales, que querían agradar a su parroquía, pero todo se torció muy pronto. El defensa Awuley dejó a los suyos con 10 en el minuto 7. Tocó remangarse y defender las ofensivas del Lalín.

El meta Esteban Ruíz salvó el mano a mano con Manu Vilariño y el disparo de Carlos Queija se fue por encima del larguero. Las ofensivas verdes eran todas de Martín Lamelas, que obligó al meta Dani Sampayo a emplearse en un centro chut. Hugo Padín obligó una vez más al meta verde, que resolvió bien y de nuevo Lamelas apretó al ourensano Sampayo que mandó a corner su remate.

En la segunda parte, dominio visitante, pero sin grandes ocasiones salvo una de Vilariño que se fue arriba. Los de Marc Vidal buscaron la sorpresa, con un remate de Gabri o un disparo de Edu Ferreira fuera.

Apretaban los del Deza y Bernárdez probó con un disparo que Esteban Ruíz detuvo bien. Cuando el Arenteiro pedía la hora para sumar un punto, un saque largo del portero local se lo comió Santi Prado, que cedió mal atrás y Wiliams, que siguió la jugada, recogió el regalo, regateó a Sampayo y marcó el 1-0 para locura de Espiñedo.