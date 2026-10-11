Un Verín en racha vuelve al Arjiz para enfrentarse al Alertanavia

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DOS DUDAS
Casi un mes después, el Verín regresa al estadio José Arjiz y lo hace después de haber sumado tres victorias. Unos números que le permiten al conjunto rojillo colocarse en la zona de play off de ascenso.
Esta tarde, desde las 17:30 horas, recibe al Alertanavia, que es penúltimo con solo dos puntos. Pese a la diferencia en la clasificación, el entrenador portugués Vítor Pereira no quiere confianzas: “Afrontamos este partido con la misma seriedad y respeto con la que abordamos los encuentros contra otros equipos. En esta competición, todos los equipos son competitivos y difíciles, por lo que nunca nos podemos relajar. Tenemos los objetivos muy claros, por lo que este es un encuentro para estar al máximo de concentración”.
Pereira ha terminado la semana con dos dudas para el choque ante los vigueses. Se trata de Lucas Ventura e Iago Rodriguez, que están entre algodones por sus molestias.
José Arjiz, 17:30 horas.
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