Vuelven los stages: equipos y deportistas podrán realizar su pretemporada en Manzaneda

Porque el éxito de una temporada depende, en gran parte, de cómo se realiza la preparación, La Región retoma una promoción que busca posicionar la estancia de pretemporada en Manzaneda como una oportunidad para que equipos y deportistas individuales ourensanos, que sean suscriptores del diario, preparen la campaña 2026-2027 en unas instalaciones adecuadas, con alojamiento y manutención incluidos. Una actividad que ya tiene su historia y de la que pudieron disfrutar numerosos clubes y competidores, tanto de base como profesionales.

Si un club o deportista ourensano desea participar y no es suscriptor, puede suscribirse antes del 24 de julio de 2026 a las 12.00 horas. Los participantes seleccionados disfrutarán del uso de las instalaciones deportivas, alojamiento, manutención y una estancia de tres días. Un programa completo y con todas las comodidades para que solo tengan que pensar en su preparación y en llegar de la mejor manera posible al comienzo de sus ligas o respectivos torneos.

Plazos y fechas

Los clubes y deportistas seleccionados podrán disfrutar de la estancia en Manzaneda del 1 de agosto al 30 de septiembre. Las fechas se elegirán según disponibilidad. La inscripción puede realizarse a través de pressclub.laregion.es/concursos y el cupo es de 100 plazas. Si el número de solicitantes supera las plazas disponibles, un comité evaluador seleccionará a los equipos y deportistas premiados —que deberán ser suscriptores de La Región— en función de sus méritos deportivos.

Los equipos y deportistas seleccionados se publicarán en el suplemento +Deporte de La Región del martes 28 de julio de 2026.

Historia

La Región puso en marcha esta iniciativa en la temporada 2014-2015 y la mantuvo hasta 2017, ampliando su apuesta en cada edición y contando con la participación de deportistas y clubes que destacaron la experiencia vivida. Dompa Gestión, Cidade de As Burgas, Esprintes Ourense, Centro de Deportes Barco, UD Barbadás, Ourense CF, Pabellón juvenil de fútbol, Club Ciclista Maceda o la Asociación Deportiva Limiactiva fueron algunos de los participantes.

Una oportunidad única para disfrutar de las mejores condiciones posibles para la práctica deportiva. La preparación es uno de los factores clave para el éxito y, con el regreso de los stages de La Región en Manzaneda este verano, los equipos y deportistas ourensanos vuelven a tener una ocasión inmejorable para preparar la temporada.