Xabi Domínguez, delantero de la UD Ourense: “A la mínima nos pintan la cara”

La UD Ourense no pudo sumar punto alguno en su visita a tierras asturianas luego de caer ante el Real Avilés por tres goles a cero. Un nuevo traspié del equipo rojillo, que no acaba de cogerle el aire a una competición que cada semana que pasa sigue demostrando el nivel de exigencia que tiene.

Uno de los jugadores que participó en ese partido es el ourensano Xabi Domínguez, que tras varios años fuera de casa, esta temporada ha regresado. Pasó por equipos base del Pabellón o Celta antes de enrolarse en los juveniles del Lugo, en donde llegó a debutar con su primer equipo, curiosamente ante el Arenas de Getxo, rival de los rojillos este próximo sábado. Tras dejar tierras lucenses, este trotamundos del fútbol, pese a su corta edad (24 años), pasó por Guijuelo, Pontevedra, Yeclano Deportivo o Recreativo de Huelva, todos ellos en Segunda Federación.

Ahora, el delantero natural de Cenlle, donde reside, regresó a casa y lo hizo además para jugar en Primera Federación, que era uno de sus objetivos. “Ya tenía muchas ganas de volver. Aunque soy joven, me marché muy pronto. Ya llevo unos cuantos años fuera y me apetecía mucho regresar a casa. Además, quería dar el paso a Primera Federación, que no es nada fácil conseguir una oportunidad, salió la opción aquí y no había que darle muchas vueltas”.

En Avilés llegó una nueva derrota, que volvió a dejar claro cómo se la gastan en esta liga: “Creo que no es un partido para perder 3-0, y no quiero que sirva de excusa, pero hubo otra duda arbitral que condiciona, cómo ya pasó en Irún. También debemos saber prepararnos para eso”. En todo caso no esconde la exigencia: “La categoría es totalmente profesional y tiene un nivel altísimo, la exigencia es brutal y me ha sorprendido mucho la calidad que tienen todos los jugadores”.

Ahí está la UD Ourense: “Está claro que somos nuevos y muchos debutando en la categoría y no es fácil. Hay que adaptarse, conocer a los rivales y tener claro que tenemos que estar al 200 por cien, porque al cien por cien no nos llega”. Y también incide Xabi Domínguez es ser positivos: “Lo que hizo este equipo los dos últimos años es una pasada y muy difícil de conseguir, pero ahora estamos en Primera Federación y eso es otra cosa. Hacen falta más cosas si no no te llega. A la mínima relajación te pintan la cara. Además, hubo muchas dudas en que si no teníamos el nivel y no queda otra que dar un paso al frente, tener confianza y demostrar que no somos menos que nadie y que si estamos aquí es porque se ha ganado, que nadie regala nada”.

Hace una reflexión en voz alta: “No tenemos nada que perder y debemos ser valientes, creernos que tenemos nivel y, sobre todo, salir a disfrutar de la categoría porque mucha gente está deseando jugar a este nivel y nunca da llegado. Además, si disfrutamos en el campo seguro que nos irá mucho mejor”.

Termina hablando de la primera “final”, el sábado en Getxo: “Yo diría que es un partido fundamental, más que una final, pero para ambos. Somos los dos equipos que vamos abajo y ambos queremos ganar. Sabemos de la dificultad y por eso tendremos que salir a matar, sin dudas y haciendonos respetar”.