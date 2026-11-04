El Ximnasia Burgas se suma a la representación ourensana en el Mundial de China

Se pone en marcha el Campeonato del Mundo de trampolín, una doble cita que arranca este miércoles con el Mundial absoluto y dentro de una semana el Mundial por edades.

En el absoluto, además de con Lucas Domuro, la gimnasia provincial estará representada por tres integrantes del Ximnasia Burgas, con la ponteareana Melania Rodríguez a la cabeza. La pupila de Isaura Hermida participó recientemente en la Copa del Mundo de Cottbus (Alemania), en la que después de clasificarse para dos finales ocupó la séptima posición en el aparato de trampolín y quinta en sincronismo formando pareja con la catalana Gloria Verdejo. En Nanjing, Melania tendrá a sus compañeras Marta López y Uxía Rodríguez.

Por edades, en la categoría júnior repetirá Uxía Rodríguez en doble minitramp. Está clasificado también el gimnasta ourensano Iker García, en 13-14 años, que compite con el Ximnasia Pontevedra, al igual que Lidia Farrapeira en sénior, en la modalidad de tumbling.

El Pavillón

La presencia pabellonista en el Mundial absoluto se completa con la jueza Inmaculada Pazos, aunque habrá nueve gimnastas del club en el Mundial por edades, que empieza el día 11. Allí estarán Fabio González Fernández (11-12 años); Breixo Miranda Fernández y Daniela Rodríguez Augusto (13-14 años); Claudia Blanco Cidón, Pedro Castaño Garrido y Mateo Rodríguez Pérez (17-21 años); y en júnior Uxía Blanco Cidón, Mario Monteagudo Blanco e Iván Pacios Miguel.