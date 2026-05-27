Alexia Putellas se despide del Barça entre lágrimas: “Me he vaciado y esta ha sido una historia perfecta”

La jugadora y capitana del FC Barcelona femenino, Alexia Putellas, se despidió este miércoles del club blaugrana en un emotivo acto celebrado sobre el césped del Spotify Camp Nou, donde aseguró que se marcha tras haberse “vaciado” y convencida de que cerrar ahora su etapa era “la mejor decisión”.

“Me he vaciado y esta ha sido una historia perfecta”, resumió entre lágrimas la doble Balón de Oro, arropada por familiares, compañeras, cuerpo técnico y dirigentes del club.

Un homenaje lleno de simbolismo

El acto comenzó con retraso en un Camp Nou vacío, pero cargado de simbolismo. Sobre el césped esperaban los 38 títulos conquistados por la futbolista durante sus 14 temporadas en el club, además de sus dos Balones de Oro.

Junto a Alexia estuvieron presentes el presidente del club, Joan Laporta, Rafa Yuste, exjugadoras históricas y leyendas del barcelonismo como Carles Puyol.

La internacional española reconoció que llevaba tiempo reflexionando sobre su salida y explicó que la decisión fue tanto deportiva como personal.

“Sentía que continuar podía desdibujar el camino que hemos hecho y levantar la cuarta Champions del club ha sido perfecto”, afirmó.

“Lo mejor de mi carrera ya ha pasado”

Alexia dejó claro que continuará jugando al fútbol lejos de Barcelona, aunque admitió que ninguna experiencia podrá compararse con lo vivido en el Barça.

“Lo mejor de mi carrera ya ha pasado y ha sido esto, el Barça. Donde vaya no tendré estas compañeras, este estadio ni esta afición”, confesó.

La futbolista también reconoció el desgaste acumulado tras años de máxima exigencia competitiva.

“No era consciente de la mochila que llevaba encima. Esa rueda de exigencia no la valoras hasta que paras”, señaló.

El reconocimiento del club y sus compañeras

Durante el homenaje se proyectaron vídeos de despedida de excompañeras y figuras del club, además de mensajes de futbolistas como Pedri o Raphinha y de artistas como Estopa.

Joan Laporta definió a Alexia como “un icono y una referencia del deporte” y aseguró que “el Barça Femení y Alexia son indisolubles para siempre”. Por su parte, la joven futbolista Vicky López rompió a llorar durante su intervención al agradecerle su apoyo dentro y fuera del vestuario.