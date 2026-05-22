Álvaro Arbeloa confirma su salida del Real Madrid: “Me voy muy agradecido”

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, confirmó este viernes que no continuará en el conjunto madridista, del que se despide “agradecido” tanto con el club como con sus jugadores, a quienes atribuyó gran parte de su crecimiento profesional durante esta etapa.

“Me voy del Real Madrid con mucho agradecimiento hacia mis jugadores. Me han hecho mejor, me han hecho disfrutar cada día, aprender muchísimo y ser mejor entrenador hoy”, señaló Arbeloa durante su comparecencia ante los medios.

El salmantino también tuvo palabras de agradecimiento para Florentino Pérez y José Ángel Sánchez por la confianza depositada en él durante estos años en la entidad blanca.

“Me voy del Real Madrid agradecido porque durante estos últimos ocho años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos. Muy feliz y ojalá algún día pueda volver”, afirmó.

Arbeloa destacó además el aprendizaje adquirido tanto a nivel deportivo como personal durante su trayectoria como entrenador en la cantera madridista.

“He tenido relación con todos mis jugadores. Les he escuchado y ellos me han escuchado a mí. A veces hemos estado de acuerdo y otras no, pero eso forma parte de la vida”, explicó.

El técnico recordó también que su pasado como futbolista le ayudó a comprender mejor la situación de los jóvenes jugadores: “Sé lo que sentí y sé cuál es vuestra situación porque yo he pasado por ahí”.

Una etapa de ocho años en el club blanco

La salida de Arbeloa pone fin a una etapa de ocho años ligada al club madridista, donde desarrolló gran parte de su carrera como técnico tras retirarse como futbolista profesional.