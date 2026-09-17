Arrancó el Mundial de Taekwondo

El Chuncheon 2026 World Taekwondo Championships ya está en marcha. La cita mundialista que se desarrolla hasta el día 20 en Corea del Sur reúne a la flor y nata internacional en la modalidad de poomsae, con la participación de 34 taekwondistas gallegos, entre ellos, la ourensana Esperanza Fernández Iglesias.

Seung Han y Esperanza Fernández.

Precisamente Esperanza debutó el primer día de competición. Lo hizo en la categoría de parejas de menos de 60 años, formando tándem con Seung Han Shin Jang. La dupla gallega superó a Alemania en la primera ronda, uno de los equipos más fuertes de la competición, aunque posteriormente cayó frente a Francia, dupla que finalmente se proclamaría subcampeona mundial. La pareja gallega tuvo un camino complicado en este Mundial, con dos enfrentamientos ante selecciones de gran nivel.

También compitieron ayer las gallegas Ana Llin Shin Veiga y Sara Pena Ríos, formando parte del trío 1 femenino junto a la mallorquina Laura González. Su camino fue igual que ei de la pareja mixta, ya que superaron la primera ronda, en su caso a la selección de la India, pero cedieron en la segunda frente a Malasia.

De esta manera, la primera jornada de este Campeonato del Mundo se cerró sin medallas para la expedición gallega, pero con actuaciones en las que los competidores demostraron un gran nivel en una cita de enorme exigencia.

Hoy, turno para la segunda jornada, con la presencia gallega de Alejandro Losada Rodríguez en la categoría sénior 1 así como de la pareja freestyle formada por Adrián Vidal Fraga y Noa Luna Pascual.