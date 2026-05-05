El Atlético dice adiós sin coraje en semifinales

El delantero del Arsenal Saka remata al fondo de la portería el gol que supuso la victoria de su equipo en la eliminatoria ante el Atlético de Madrid.

El Atlético de Madrid cayó eliminado de la Liga de Campeones tras su derrota por 1-0 en su visita al Arsenal FC en la vuelta de semifinales, haciendo bueno el 1-1 del encuentro de ida en el Metropolitano, dejando así el torneo sin representación de equipos españoles.

Aunque los locales dominaron de inicio en el Emirates Stadium, el Atlético tuvo su primer aviso en el minuto 7 tras un ataque de Antoine Griezmann y Giuliano Simeone, con centro raso al área y flojo disparo de Julián Álvarez. La réplica llegó con un tiro alto de Riccardo Calafiori.

Sin apenas dilación, los de Diego Pablo Simeone volvieron a acercarse con una conexión entre Giuliano y la “Araña” Álvarez, con pase filtrado a Griezmann, aunque la defensa local desbarató la jugada. La presión colchonera era alta y Mikel Arteta ya mostraba nervios en el banquillo.

El Arsenal respondió con acciones de Viktor Gyökeres y Bukayo Saka, mientras el Atlético replicaba con internadas de Marcos Llorente y centros que no encontraban rematador. El partido se convirtió en un intercambio constante de golpes.

Gol antes del descanso

Sin un dominador claro, el conjunto inglés golpeó primero. Un pase largo de William Saliba permitió la carrera de Gyökeres, cuyo centro fue rechazado por Jan Oblak, pero Saka aprovechó el rechace para marcar el 1-0 antes del descanso.

En la segunda parte, el Atlético intentó reaccionar con ocasiones de Giuliano Simeone, Griezmann y Lookman, incluida una polémica acción revisada indirectamente por el VAR que no acabó en penalti.

Sin atrevimiento final del Atlético

Con el paso de los minutos, el equipo rojiblanco fue perdiendo claridad. Ni los cambios de Baena, Sorloth o Almada lograron alterar el guion. El Arsenal incluso rozó el segundo gol en varias transiciones.

El árbitro añadió cinco minutos, pero el milagro no llegó. El Atlético se despide de la Champions en una eliminatoria decidida por pequeños detalles y deja una temporada de altibajos que termina sin título europeo.