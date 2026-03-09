Audrey Pascual conquista la medalla de oro en supergigante en los Juegos Paralímpicos de Invierno

La madrileña Audrey Pascual ganó este lunes la medalla de oro en la modalidad de supergigante de los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d`Ampezzo (Italia).

Esta es la segunda medalla de la esquiadora española tras la plata lograda el pasado sábado. Pascual dominó esta prueba de velocidad, uno de sus objetivos antes de comenzar a competir, y aprovechar el error de la gran favorita la alemana Anna-Lena Forster que ya iba por detrás de la española antes de fallar.

"Donde de verdad tengo ganas de conseguir medalla son en las pruebas de velocidad. Ganar un oro en velocidad, que encima no llevo muchos años, me haría muchísima ilusión", decía la madrileña de 21 años antes de participar en el Centro de Esquí Alpino de Tofane donde conquistó el oro ante la mirada de amigos y familiares.

Oro después de la plata

Cuarenta y ocho horas antes en su debut olímpico, el oro se le había escapado por cinco centésimas pero este lunes fue distinto.

Fue la segunda en salir y con una gran bajada sin errores, aprovechando la rabia de haber perdido el oro dos días antes, marcó un tiempo que permitió alzarse con el primer puesto y ver como todas sus rivales iban compitiendo sin arrebatarle el primer puesto.

En esta campaña previa a Milán-Cortina, había sido la dominadora con tres triunfos en supergigante, y con esa confianza y seguridad bajó por la pista, teniendo el control de la situación en todo momento y firmando un tiempo de 1:17.82.

Audrey Pascual celebra su oro con en los Juegos Paralímpicos la delegación española en Milán. | Mikael Helsing /CPE

A partir de ahí, faltaban seguramente las dos esquiadoras que la podían amenazar, sobre todo Anna-Lena Forster, pero también la japonesa Momoka Muraoka, campeona hace cuatro años en Pekín. El fallo de la alemana dejó hueco en el podio a Murakoa, plata, y a la china Sitong Liu, bronce a más de siete segundos de la campeona.

De este modo, Audrey Pascual certificó la segunda medalla para España en estos Juegos Paralímpicos de Invierno, la 45 en la historia invernal del deporte paralímpico español y la decimosexta dorada