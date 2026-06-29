Camino de rosas y espinas para la selección española

La selección española de fútbol ya conoce su camino para alcanzar la final del 19 de julio en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el cual comenzará el próximo jueves 2 de julio en los dieciseisavos de final ante Austria, y tendrá sobre todo rivales europeos, además de la coanfitriona Estados Unidos.

La actual campeona de Europa arrancará la búsqueda de la segunda estrella en la ya decisiva fase eliminatoria ante el combinado austriaco, y a partir de ahí le podría esperar un duro cruce de octavos de final ante la Portugal de Cristiano Ronaldo y del técnico español Roberto Martínez, su verdugo en la pasada final de la Liga de Naciones, o la Croacia de Luka Modric, finalista en 2018 y tercera en 2022, que vivirán uno de los choques más atractivos de la primera ronda a cara o cruz.

En el caso de avanzar, el posible rival del cruce de cuartos de final estaría entre Estados Unidos, coanfitriona del torneo, Bosnia, Bélgica o Senegal. Estadounidenses y bosnios, y belgas y senegaleses se cruzan en dieciseisavos y el ganador en octavos sería el rival, que podría ser bastante potente, para los de Luis de la Fuente.

Y ya para el penúltimo escalón, las semifinales, podrían esperar Francia, Alemania, Países Bajos o Marruecos, con mención especial a la eliminatoria de los dieciseisavos de final que van a jugar la “Oranje” y el combinado marroquí, que ya eliminará a un contendiente. Y si franceses y alemanes superan sus cruces con Suecia y Paraguay, se verán las caras en lo que sería un octavo de final de alto voltaje.

Desigual

Por el otro lado del cuadro, la actual campeona, Argentina, tiene un camino aparentemente asequible ya que además de arrancar ante la debutante Cabo Verde, luego tendría al ganador del Egipto-Australia, para un hipotético cuarto de final contra otra selección sudamericana como Colombia, en lo que sería una reedición de la última final de la Copa América. El combinado “cafetero” tendrá antes que deshacerse de Ghana y luego del ganador del Suiza-Argelia.

Por la parte alta van otras dos candidatas al título como Brasil e Inglaterra, que teóricamente se verían las caras en los cuartos de final. La “Canarinha” comenzará ante Japón y los “Three Lions” ante la República Democrática del Congo, y sus posibles rivales en octavos saldrían del ganador del Costa de Marfil-Noruega, y del México-Ecuador, respectivamente.

Lo primero para España será Austria, un conjunto que ha vuelto a una Copa del Mundo por primera vez desde 1998 y que se cruzará en el camino de la Roja en una Copa del Mundo por segunda vez en la historia. Austria participa en el octavo Mundial de su historia, aunque será el primero en el siglo XXI, ya que el combinado centroeuropeo no estaba en una cita mundialista desde Francia 1998. Los pupilos de Ralf Rangnick lograron en tierras americanas superar la fase de grupos por primera vez desde el Mundial de España en 1982.

“El Equipo” finalizó en la segunda plaza del Grupo J por detrás de Argentina, frente a la que perdió por 2-0, después del empate (3-3) con suspense y gol en la última jugada del descuento ante Argelia.