Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Ben Shelton en las semifinales de las ATP Finals, que le permite alcanzar la final del torneo.

Carlos Alcaraz está a un paso de conquistar las ATP Finals. El tenista murciano se clasificó este sábado para la final del torneo tras protagonizar una espectacular remontada ante el estadounidense Ben Shelton, al que derrotó por 3-6, 6-3 y 7-6 después de casi dos horas de partido.

El español tuvo que sobreponerse a un inicio complicado y a las molestias en el isquiotibial que arrastra durante el torneo y que le obligaron a jugar con una protección en su pierna derecha. Shelton aprovechó sus primeras oportunidades y logró romper por primera vez el servicio de Alcaraz en estas ATP Finals.

Alcaraz reacciona tras perder el primer set

Shelton dominó buena parte del primer parcial y mantuvo su ventaja hasta cerrarlo por 6-3. El estadounidense, muy sólido con su servicio y agresivo desde el fondo de la pista, puso contra las cuerdas al número tres del mundo.

Alcaraz, sin embargo, reaccionó en la segunda manga. El murciano elevó su nivel, se mostró mucho más agresivo y encontró el momento para conseguir un break en el octavo juego. Con su saque, confirmó la remontada y forzó el tercer set tras imponerse por 6-3.

El último parcial fue una batalla de máxima igualdad. Ninguno de los dos consiguió despegarse y ambos mantuvieron sus servicios hasta llevar el partido al tie-break. Ahí apareció la mejor versión del español.

Cinco bolas de partido para cerrar la remontada

Alcaraz tomó rápidamente ventaja en la muerte súbita y llegó a colocarse 4-1. Después, ganó sus siguientes servicios hasta situarse con 6-1 y cinco bolas de partido.

No necesitó más. En la primera oportunidad, el murciano selló el triunfo para completar una remontada agónica y clasificarse para su séptima final de la temporada.

Con esta victoria, Alcaraz buscará este domingo el primer título de su carrera en las ATP Finals y el que sería el 30º trofeo ATP de su trayectoria. Su rival saldrá del duelo de semifinales entre Alexander Zverev y Daniil Medvedev.

El español volverá así a disputar la final del torneo un año después de caer ante Jannik Sinner. Además, intentará convertirse en el primer tenista español desde Álex Corretja en 1998 en levantar el trofeo de Maestros.