El Celta suspende la fiesta previa de fin de temporada por las malas condiciones climatológicas

El Celta de Vigo se vio obligado a cancelar todas las actividades relacionadas con la fiesta de fin de temporada pensada para las horas previas a su encuentro de las 21:00 ante el Sevilla debido a la alerta amarilla por lluvias.

Los alrededores del estadio de Balaídos eran el escenario para una jornada de convivencia y música antes del último partido de la temporada pero las malas condiciones climáticas obligaron a suspender los actos.

Algunos aficionados ya estaban presentes y disfrutando de la actuación de Varacuncas, la primera de las cuatro planeadas, cuando se enteraron por megafonía de esta decisión. Otros aún en sus casas se enteraron por el comunicado del equipo en redes sociales.

El club manifestó que esta decisión no afecta al partido de las 21:00 horas frente al Sevilla y que las celebraciones posteriores donde el equipo acudiría a Praza de Américas para celebrar con la afición la gran temporada están por tomar una decisión.