El club ourensano Escualos cierra una pretemporada top

La expedición del Club Natación Escualos, con el cartel del décimo aniversario de la entidad, que vivió en 2025, delante de la piscina en Manzaneda.

Los Stage La Región Manzaneda 2026 despacharon a sus últimos inquilinos de la temporada. Fue con la presencia del Club Natación Escualos, que se desplazó con una quincena de sus deportistas para disfrutar durante tres días, de forma gratuita cortesía de La Región, de una concentración en la Estación de Manzaneda.

El entrenador Jesús Carlos Quintas Barros, escribe la tarea del día. | Lucía Otero

A la cabeza de la expedición del Escualos su presidente, Fernando Troncoso, que se mostraba “feliz” por el stage. “No es la primera vez que venimos aquí, pues el entrenamiento en altura es perfecto para nosotros, pero es cierto que en esta ocasión nos ha salido mucho mejor de precio (se ríe) gracias a La Región y a la Estación de Manzaneda”, asegura Troncoso.

Perfectas las instalaciones, ideal el entorno y excelente el momento en el calendario para disfrutar de este stage. “Acabamos de volver al trabajo y la competición empieza a finales de octubre, para nosotros esta concentración supone una pretemporada perfecta”, añade el presidente.

Toca poner a punto el cronómetro, porque en breve empieza una de las series. | Lucía Otero

Así, a los nadadores del Escualos les ha tocado realizar una gran carga de trabajo. “El planning decía que rondaríamos los 10.000 metros de natación en las cuatro sesiones de trabajo que teníamos preparadas”, precisó Fernando Troncoso.

Y es que por delante se presentan unos meses intensos de competición en las categorías máster (veteranos), que detalla el presidente: “Empezamos con la temporada de invierno, que tiene su Campeonato Gallego y su Campeonato de España, igual que después la de verano. A mayores, hay una Liga Gallega que tiene varias pruebas por toda la comunidad, así como el Campeonato Gallego y el Circuito Gallego de aguas abiertas, para la que nos prepara nuestro entrenador Jesús Carlos Quintas Barros, un nadador top”.

La escalada en bloque fue una de las actividades paralelas del Escualos.

El Club Natación Escualos vuelve a marcarse unos objetivos ambiciosos. “Casi siempre estamos en el top-5 de la clasificación por equipos a nivel autonómico, aunque ya hemos estado en el top-3 e incluso hemos sido campeones. Después, también tenemos nuestras participaciones en competiciones nacionales. Es todo un éxito para un club pequeño como el nuestro”, destaca Fernando Troncoso.

Tres días perfectos

El Club Natación Escualos, con 11 años de historia a su espalda y medio centenar de deportistas de poco más de 20 hasta 65 años, quiere seguir siendo uno de los referentes en la natación máster autonómica. Estos tres días en Manzaneda, con actividades paralelas como “el rocódromo, el telesilla o el tiro con arco”, entre otras son un buen punto de partida.