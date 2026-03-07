Cómodo triunfo español ante Ucrania (1-3)

La selección española femenina ha ganado por 1-3 a la de Ucrania en la jornada 2 de su fase clasificatoria para el Mundial de Brasil 2027, un partido disputado en Antalya (Turquía) debido al exilio de las ucranianas y resuelto por los goles de Edna Imade, de Lucía Corrales y de Vicky López.

Las pupilas de Sonia Bermúdez dominaron desde bastante pronto la posesión y tuvieron tres zurdazos rasos antes de alcanzar el primer cuarto de hora, primero de Vicky López y después de Alexia Putelllas y de Salma Paralluelo; la guardameta Keliushyk los atrapó.

De hecho, Keliushyk hizo en el 28 otra parada a media altura para desviar a córner un nuevo zurdazo lejano de Vicky. El balón parado era otro arma de España y lo demostró María Méndez en el 32 con un cabezazo alto en otro saque de esquina, ocasión a la que siguió en el minuto 35 un zurdazo potente de Corrales que se fue por encima del larguero.

Faltaba puntería, pero colaboró Keliushyk de forma inesperada para cuajar el 0-1 en el 44; Paralluelo envió directamente el área de Ucrania una falta desde muy lejos, la cancerbera salió a destiempo y Edna Imade se le adelantó con un remate de cabeza que entró sin oposición en la portería.

Para colmo del equipo entrenado por Iya Andrushchak, en el tiempo de descuento de la primera mitad enganchó Corrales otro zurdazo duro desde fuera del área y lo coló prácticamente por la escuadra, toque incluido en el larguero.

Tras el descanso, entró Eva Navarro al terreno de juego y ella misma protagonizó la primera oportunidad con un tiro centrado.

Poco más tarde, en el 54, Athenea del Castillo hizo una internada marca de la casa por el extremo derecho y acabó esa jugada con un tiro a bocajarro que Keliushyk paró; la defensa de Ucrania falló en su intento de despeje, la propia guardameta tampoco acertó a agarrar el esférico, Athenea tocó de cabeza y Lyubov Shmatko cometió penalti por mano.

Convirtió Vicky López esa pena máxima para establecer el 0-3 y poner tierra de por medio en el marcador, lo cual aprovechó la seleccionadora española para hacer más sustituciones. Aunque el ritmo del partido bajó un poco, Imade rozó el cuarto 0-4 en el 69.

Keliushyk realizó entonces un paradón, lo que pareció contagiar a sus compañeras para marcar el 1-3 en el 76; Hiryn controló por el costado derecho y centró al área, donde Olha Ovdiychuk se coló entre las centrales y remachó en carrera. Cómodo triunfo español.