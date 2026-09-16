Conxemar y el Celta negocian una alianza que podría cambiar el nombre de Balaídos

Conxemar y el RC Celta avanzan en un acuerdo de colaboración que la asociación del sector de productos del mar congelados define como una “alianza estratégica”, aunque el pacto todavía no está cerrado y quedan por concretar sus condiciones económicas y el alcance de las posibles colaboraciones.

El entendimiento contemplaría un acuerdo de patrocinio, todavía pendiente de definir y esclarecer, y entre las opciones que se manejan figura la posibilidad de que Conxemar se incorpore al 'naming' del estadio de Balaídos, cuya denominación comercial actual es Abanca Balaídos. No obstante, esta posibilidad forma parte de las alternativas que se están estudiando y no existe por el momento un acuerdo cerrado sobre el nombre del estadio.

“Hemos avanzado mucho, pero todavía no está cerrado”

El presidente de Conxemar, Eloy García, confirmó el estado de las conversaciones y destacó los puntos de conexión entre ambas entidades. “Conxemar y Celta compartimos los mismos valores. El trabajo en equipo, el esfuerzo, juego limpio. Estamos involucrados en la nutrición y el medio ambiente. El Celta también”.

García aseguró que ambas partes llevan tiempo trabajando en el entendimiento y que las conversaciones han permitido avanzar en la definición de la alianza, aunque todavía quedan aspectos por concretar. “Hemos trabajado mucho y hemos avanzado mucho, pero todavía no está cerrado. Tenemos mucha ilusión en sacar adelante este acuerdo por ambas partes”, señaló.

Por ahora, no han trascendido más detalles sobre la duración, la cuantía del patrocinio ni las diferentes acciones que podría incluir la colaboración entre Conxemar y el Celta.