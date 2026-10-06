Los cuartos de la Nations League sobre la mesa para España

La selección española se mide a Croacia en el Stadion Poljud de Split, en la jornada cuatro de la Liga de Naciones, en un duelo en el que los de Luis de la Fuente buscan cerrar el parón con un pleno de victorias que les permitiría certificar su clasificación a la ronda de cuartos de final del torneo, ante un combinado croata que llega herido tras ser goleado por Inglaterra el pasado sábado.

España afronta este martes en Split el último de los cuatro partidos del primer parón de selecciones del curso. Un encuentro ante Croacia en el que la Roja quiere sumar su cuarta victoria en la fase de grupos de la Liga de Naciones, en la que es líder del Grupo 3 con nueve puntos. Además, puntuar en tierras croatas le permitiría certificar su clasificación matemática para los cuartos de final del torneo.

Relacionado Messi anuncia su retirada de la selección argentina

Pese a ello, los pupilos de Luis de la Fuente, que encadenan 10 victorias consecutivas y 41 partidos sin perder, necesitan sumar los tres puntos si quieren seguir manteniendo la distancia de tres puntos con respecto a Inglaterra. Y es que, ser primero también será clave de cara a los hipotéticos cuartos de final, ya que les permitiría medirse a un segundo de grupo y jugar la vuelta en España.

Mucho peor llega Croacia al partido, en plena crisis después de recibir un 0-7 frente a Inglaterra en la pasada jornada. Una derrota sonrojante para los de Slaven Bilic que los deja con únicamente tres puntos en la tercera posición del grupo 3. Así, el de España será un partido casi definitivo para los balcánicos, ya que una derrota, sumado a un triunfo inglés ante Chequia, los dejaría sin opciones de clasificarse a cuartos.

Una cuarta jornada de la Liga de Naciones a la que España llega sin Nico Williams, Alejandro Grimaldo, Eric García, Ferran Torres, por lesión, y Fabián Ruiz, por permiso de paternidad. Bajas que se ha producido a pesar de las constantes rotaciones que ha ido realizando De la Fuente a lo largo de los tres compromisos anteriores. De hecho, solo Lamine Yamal ha sido titular en los tres partidos, aunque siendo sustituido en los dos últimos -minuto 68 y minuto 45-.

Aun así, en Split podría repetir titularidad. Y es que, Lamine Yamal está viviendo el mejor momento de su carrera, a la vez que marca diferencias con España. En los tres primeros partidos ha conseguido marcar, a lo que ha sumado una asistencia. Un rendimiento sobresaliente con La Roja.

Luis de la Fuente, seleccionador español: “Jugamos ante un equipo fantástico”

Luis de la Fuente, seleccionador nacional, compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido que disputará hoy España ante Croacia. El preparador de Haro empezó analizando a un adversario del que no se fía pese a los últimos resultados: “Croacia es un equipo fantástico y buenísimo. En los últimos diez años ha sido de las selecciones más importantes en el panorama internacional. Lo del otro día fue un accidente del fútbol. No es la diferencia futbolística entre Croacia e Inglaterra. Este resultado les puede motivar”.

Será el cuarto partido en esta ventana FIFA, con diferentes bajas que ya han abandonado la concentración desde que comenzó. “Las competiciones me gustan por el carácter competitivo que tengo. Pero el planteamiento de descanso y planificación, sigo teniendo la misma opinión que antes. Diez días y cuatro partidos me parece demasiado. Me gustaba más el otro formato. Pero es lo que hay, no somos quejicas y nos adaptamos. Mientras esté este formato, iremos preparados, no valen excusas. Preferiría el formato anterior. Son un grupo maravilloso y disfrutan mucho juntos. No ha habido que modificar nada. Siempre estamos en ese proceso de mejorar, pero ellos conviven con mucha naturalidad, se cuidan mucho, hacen que la convivencia sea muy agradable. Es un privilegio tener un grupo de futbolistas como el que tenemos”, manifestó el seleccionador nacional.

Luis de la Fuente también habló del momento de forma y el reparto de minutos con Lamine Yamal: “Siempre quiere jugar, como todos los jugadores. Nosotros evaluamos y analizamos si es conveniente o no. Él está en un fantástico momento. Es un referente y un competidor nato. Está en un buen momento para jugar el partido, pero igual que otros compañeros, que están todos en perfectas condiciones. Es muy competitivo y tiene la ansiedad del genio que quiere estar siempre al nivel que sabe que puede dar”.