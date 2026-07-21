Cuánto dinero gana España por el Mundial 2026: el premio, las primas de los jugadores y lo que se lleva Hacienda

La Selección Española alzando la Copa del Mundo tras su victoria en la final contra Argentina

La histórica conquista del Mundial 2026 por parte de España no solo quedará para el recuerdo por el éxito deportivo. El título logrado en Estados Unidos, México y Canadá también supone una importante recompensa económica tanto para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como para los futbolistas de la selección.

La FIFA había anunciado antes del torneo una bolsa de premios récord, impulsada por la ampliación de la competición a 48 selecciones, el incremento de los ingresos comerciales y audiovisuales y el creciente interés global por la Copa del Mundo. En total, el organismo repartió 727 millones de dólares entre las federaciones participantes.

España se lleva más de 45 millones de euros por ganar el Mundial

La FIFA estableció diferentes cantidades en función de la clasificación final de cada selección. Además, todas las federaciones recibieron una ayuda inicial de 1,5 millones de dólares destinada a cubrir los gastos de preparación del torneo.

Gracias a la conquista del título, la RFEF recibirá el mayor premio posible: 51,5 millones de dólares, una cifra que equivale a unos 45 millones de euros al cambio actual.

Premios de la FIFA en el Mundial 2026

Campeón: 50 millones de dólares.

Subcampeón: 33 millones de dólares.

Tercer puesto: 29 millones de dólares.

Cuarto puesto: 27 millones de dólares.

Del quinto al octavo: 19 millones de dólares.

Del noveno al decimosexto: 15 millones de dólares.

Del decimoséptimo al trigésimo segundo: 11 millones de dólares.

Del trigésimo tercero al cuadragésimo octavo: 9 millones de dólares.

A estas cantidades se suman los 1,5 millones destinados a la preparación previa del campeonato.

Cuánto cobrará cada jugador de España por ganar el Mundial

Meses antes del torneo, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y los capitanes de la selección alcanzaron un acuerdo para fijar las primas de los futbolistas en función del rendimiento del equipo.

Según las condiciones pactadas, los jugadores no habrían recibido ninguna compensación económica si España no alcanzaba los cuartos de final. Sin embargo, tras proclamarse campeones del mundo, el porcentaje destinado al vestuario se elevó hasta el 45% de los ingresos que la FIFA abona a la Federación.

De este modo, cada integrante de la selección española percibirá una prima de 750.000 euros brutos por conquistar el Mundial 2026.

La diferencia con una derrota en la final también era considerable. En caso de haber sido subcampeona, cada futbolista habría ingresado 440.000 euros brutos.

¿Cuánto dinero se queda Hacienda de los 750.000 euros?

La cifra anunciada para los jugadores es bruta, por lo que una parte importante acabará en las arcas públicas a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Aunque la cantidad exacta depende de la situación personal y fiscal de cada futbolista, los internacionales españoles se encuentran habitualmente en el tramo más alto del impuesto, con tipos efectivos que pueden situarse en torno al 45%-47%.

Tomando como referencia una retención cercana al 47%, un jugador que cobre 750.000 euros brutos por ganar el Mundial podría quedarse con unos 397.500 euros netos, mientras que Hacienda ingresaría alrededor de 352.500 euros.

En conjunto, si los 26 futbolistas convocados percibieran esa prima, la recaudación fiscal asociada podría rondar los 9,1 millones de euros, frente a unos 10,3 millones netos que recibiría la plantilla.