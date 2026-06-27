España avanza hacia dieciseisavos tras ganarle a Uruguay (0-1)

Alex Baena, de España, celebra un gol durante el partido del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España.

La selección española de fútbol venció (0-1) a Uruguay este viernes en la tercera y última jornada del Grupo H en el Mundial 2026, celebrada en el Estadio Akron de Guadalajara (México). Un trabajado triunfo con gol de Álex Baena que sirvió para certificar el liderato del grupo camino a los dieciseisavos de final y que supuso la eliminación matemática del combinado charrúa.

Los de Luis de la Fuente vencieron pero no convencieron, ante una Uruguay que no regaló un centímetro jugándose la vida. Una primera parte espesa, sin ritmo y con la sensación de experimento fallido en la titularidad de Mikel Merino, se salvó gracias al 0-1 de Baena, quien aprovechó un grave error del portero Fernando Muslera justo antes del descanso.

Control sin brillo y billete para Hollywood

En la segunda mitad, España tampoco brilló pero sobrevivió a la dureza de Uruguay, que se quedó sin opciones de pasar siquiera como tercera de grupo. Con este resultado, La Roja avanzó a los cruces como primera y jugará los dieciseisavos el 2 de julio en Hollywood contra el segundo del Grupo J (posiblemente Austria o Argelia). Por su parte, la novata Cabo Verde pasó como segunda tras empatar (0-0) contra Arabia Saudí.

El encuentro estuvo marcado por la intensa presión alta y el marcaje al hombre planteado por Marcelo Bielsa. A España le costó circular el balón con fluidez, y Lamine Yamal, que regresaba con poco rodaje tras su lesión, no logró ser el puñal desequilibrante de otras ocasiones. Tras una fase de dominio uruguayo liderada por Agustín Canobbio, llegó el zarpazo de Baena a la media vuelta tras un gran envío de Marcos Llorente y la colaboración de Muslera.

España aguanta la desesperación uruguaya

En la reanudación, el partido subió de revoluciones en el plano físico. Con la entrada de Dani Olmo, España ganó presencia en el área y estuvo cerca de sentenciar, pero el jugador del Barcelona perdonó una ocasión clarísima a media hora del final del encuentro.

En los minutos finales, Bielsa quemó todas sus naves en ataque, buscando el gol que les diera el pase. Sin embargo, Uruguay se quedó a las puertas y certificó su caída en la fase de grupos, emulando lo ocurrido en Catar 2022. La tensión final acabó con la expulsión de Canobbio, mientras España resistía los golpes —con un remate al larguero de Ferran Torres y la mala noticia de la lesión de Yeremy Pino en el hombro— para sellar una clasificación impecable en los números, aunque con detalles por mejorar en el juego.