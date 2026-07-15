España, a la final con un fútbol de olé: el grupo anula a los divos

España volvió a desarmar a la Francia de Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola o Doué con un ejercicio colectivo de control del centro del campo ante el que muy poco pudieron hacer los galos. Rodri Hernández lideró a un grupo que estuvo casi perfecto y ya está en la final.

España repite, Francia retoca

Luis de la Fuente repitió en la semifinal el mismo once que alineó en cuartos ante Bélgica, con Fabián Ruiz en el centro del campo en lugar de Pedri por segundo partido consecutivo y con Pedro Porro asentado ya en el lateral derecho. Los demás, los mismos que en anteriores encuentros, incluido un Baena anclado a la banda izquierda. Didier Deschamps, por su parte, sí retocó el equipo inicial respecto al duelo de cuartos al recuperar a Tchouameni en la medular en detrimento de Koné y apostar por Barcola como extremo izquierdo en lugar de Doué.

Superioridad por dentro

España decidió hacerse con el control del centro del campo y, para ello, no dudó en sumar a Oyarzabal, un delantero centro que pasó casi más tiempo en el círculo central que en el área durante la primera parte. Con un Rodri imperial, Fabián como escudero y Dani Olmo en plan todocampista, La Roja dominó la zona ancha frente a un equipo galo en el que Rabiot vio pronto una tarjeta amarilla y pudo haber recibido la segunda antes del descanso.

Y pelea en la banda izquierda

Con Lamine Yamal de nuevo muy vigilado, el conjunto español volcó su juego hacia la banda izquierda para aprovechar la movilidad de Baena y los centros de Marc Cucurella ante un conjunto francés que también hizo daño por ese costado con Olise, que obligó a trabajar al nuevo lateral del Real Madrid. Pese a no prodigarse demasiado en ataque, Cucurella fue quien envió el centro pasado que terminó en el penalti de Digne sobre Yamal, la acción más destacada del '19' español antes del descanso.

Estrellas azules, colectivo rojo

Pese a la superioridad de España en la primera parte, las individualidades de Francia demostraron que necesitan muy poco para generar peligro. Un pase largo de Dembélé a Mbappé y otro filtrado por Rabiot al delantero del Real Madrid, resuelto con una salida providencial de Unai Simón, llevaron el peligro al área española. Sin embargo, el colectivo de La Roja consiguió frenar a los galos y, tras el penalti transformado por Oyarzabal, incluso pudo ampliar la ventaja con una jugada de tiralíneas que terminó con un disparo desviado de Fabián.

Control total

Francia adelantó sus líneas para presionar arriba a España, pero los jugadores de Luis de la Fuente respondieron con largas posesiones que alejaron el balón del conjunto galo. Esa superioridad permitió encontrar espacios y firmar el segundo gol, en una preciosa pared entre Pedro Porro y Dani Olmo culminada por el lateral. A partir de ahí, y pese a algún susto puntual de Francia, España ejerció un control absoluto del partido y reinó en Dallas.