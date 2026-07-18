España se ve obligada a cancelar su último entrenamiento antes de la final del Mundial por una tormenta eléctrica

La selección española de fútbol durante un entrenamiento en el Mundial 2026, en una imagen de archivo.

El entrenamiento estaba previsto para las 11.00 horas (hora local) en las instalaciones del Red Bull New York, pero apenas unos minutos antes de comenzar, la FIFA ordenó desalojar el terreno de juego ante la presencia de rayos y truenos. El protocolo estadounidense establece que toda actividad al aire libre debe interrumpirse y solo puede reanudarse 30 minutos después del último trueno.

Tras un primer aplazamiento, la organización planteó una ventana de entrenamiento entre las 12.15 y las 13.00 horas. Sin embargo, el empeoramiento de las condiciones meteorológicas obligó a cancelar definitivamente la sesión. La Real Federación Española de Fútbol confirmó poco después que los futbolistas completarían un trabajo de activación en las instalaciones interiores.

La tormenta también alteró la preparación de Argentina, que inicialmente permaneció resguardada en su centro de entrenamiento. No obstante, la mejoría del tiempo permitió finalmente a la selección dirigida por Lionel Scaloni completar su última práctica sobre el césped antes de la final.

El temporal también se dejó sentir en el MetLife Stadium, escenario del partido decisivo. La Policía Estatal de Nueva Jersey envió una alerta a los teléfonos móviles presentes en el recinto recomendando abandonar las gradas al aire libre y refugiarse en el interior del estadio mientras persistía el riesgo de tormenta eléctrica.

Pese a este contratiempo en la preparación de ambos equipos, las previsiones meteorológicas apuntan a una mejora para este domingo, por lo que la disputa de la final entre España y Argentina no corre peligro.