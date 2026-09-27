España se proclama campeona mundial al ganar a Corea del Norte en los penaltis
CIMA DEL MUNDO
La selección sub-20 conquista la gloria tras imponerse a Corea del Norte en la tanda de penaltis de la final del Mundial
La selección española femenina de fútbol conquistó el título de la Copa Mundial sub-20 de la FIFA, disputada en Polonia, gracias a su triunfo en la final por 4-3 en los penaltis ante Corea del Norte, tras el 0-0 del tiempo reglamentario y de la prórroga, y con Laia López como heroína de la Roja por sus dos paradas durante la tanda.
En el Estadio Miejski de Lodz, y bajo el recuerdo de la final entre estas mismas selecciones en el Mundial sub-17 del 2024, la Roja pronto creó peligro por obra de Pau Comendador, con un tiro tapado en defensa por Pok-yong Jong y en el 8 con un cabezazo desviado de Alba Cerrato, quien al cuarto de hora tuvo otra ocasión delante de Ju-gyong Pak.
La misma Comendador generó otra oportunidad con un tiro de diestra desde fuera del área y en el 66 también Rosalía Domínguez incordió a la cancerbera asiática. De hecho, en el 77 evitó Ju-gyong Pak un golazo de Comendador en otro derechazo lejano, éste con bastante más puntería.
Ficha técnica
España:
Laia López; Bejarano, Cristóbal, Aïcha, Noa; Irune, Librán (min.72, Gurtubay), Rosalía (min.92, Carla Julià), Ainoa (min. 81, Celia Segura), Comendador (min.92, Marisa) y Alba Cerrato (min 72, Agote).
Corea del Norte:
Ju Gyong; Pok Yong, Ye Gyong, Chong Gum (min. 118, Su Jong), Kuk Hyang; Jon Chong, Ryu Gyong (min. 87) Pak Sim, Choe Rim (min. 118, Ri Pom) Jong, Un Hyang (min. 118, An Yong); Pak Ok (min. 37, Ho Kyong), Ryu Mi (min. 62), Choe Yon.
Penaltis:
0-1: Ho Kyong
1-1: Marisa García.
1-1: Hoe Yon A (fallado).
2-1: Celia Segura.
2-2: Ri Pom.
3-2: Carla Julià.
3-3: Jon II Chong.
4-3: Daniela Agote.
4-3: Pak II Sim (fallado).
Tendencia
Las sustituciones sentaron mejor a Corea del Norte, como dejó claro Rim-jong Choe con un cabezazo en los minutos finales. Aun así, la zaga española contuvo esos coletazos de su adversario y el partido se fue a la prórroga, donde Marisa García tuvo la mejor ocasión para marcar tras recibir un pase picado, pisar área y estrellar su disparo en la portera.
De cara al desenlace, Corea del Norte achuchó mucho, pero sin premio, y el reloj del tiempo extra también se consumió. En la posterior tanda, Laia López paró a media altura los penaltis de Yon-a Choe e Il-sim Pak, que resultó decisivo; por España marcaron Marisa García, Celia Segura, Carla Julià y Daniela Agote con mucha seguridad todas ellas.
Un Mundial inmaculado y un premio con aroma a revancha para una generación que garantiza que el relevo de la absoluta tiene buena pinta.
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