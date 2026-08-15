El espectáculo vuelve al césped: empieza la Liga

Se acabó la espera. En un fin de semana de los más festivos en toda España, la Primera División vuelve a escena. Lo hace con una jornada rara, dividida en siete fechas, con un aplazamiento y con los grandes haciéndose esperar. Pero el fútbol de máximo nivel en España regresa. El Alavés-Getafe abrirá fuego. Por delante, 38 fechas llenas de emoción y que terminarán, como es habitual, con sonrisas y lágrimas.

Mirando hacia la parte alta, no se espera una gran revolución. El FC Barcelona de Hansi Flick pretende conservar su hegemonía y ganar un tercer título consecutivo, algo que no se ve en Primera desde que lo hiciese el conjunto blaugrana entre 2009 y 2011 con Pep Guardiola en el banquillo. Y algo que tratará de evitar por todos los medios un Real Madrid que lleva dos años en blanco. El 15 veces campeón de Europa ha afrontado una profunda reconstrucción que ha traído consigo la llegada de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries en la defensa, Bernardo Silva en la medular, y Yan Diomande y Carlos Espí en ataque. Pero, por encima de ellos, destaca el regreso del portugués José Mourinho al banquillo.

Como alternativa a la gloria, sigue un Atlético enredado en la situación de Julián Álvarez y tratando de creerse que puede pelear por todo de verdad, en el decimosexto proyecto del Cholo Simeone. En el siguiente vagón, Villarreal, Betis, Athletic Club o Real Sociedad, con Europa entre ceja y ceja, al igual que un Celta que volverá a disfrutar de ella.

Viejos conocidos

Otro factor de importancia en esta Primera es el regreso de equipos históricos: Deportivo, Real Racing y Málaga CF. Los tres han tenido que pasar años en el infierno de la Segunda División y la Primera RFEF antes de volver al lugar al que durante gran parte de su historia han pertenecido, la Primera División. Del trío, el proyecto que parece que mejor se ha reforzado es el del cuadro coruñés, con el delantero Aubameyang como máximo exponente. Llamados a pelear por no descender, quieren ser realistas pero ambiciosos.

Junto a ellos, Deportivo Alavés, Osasuna y Espanyol, que vienen de sufrir el pasado curso, un histórico de nuevo envuelto en una situación convulsa como el Sevilla FC, y un Rayo Vallecano también con turbulencias fuera del terreno de juego, buscarán llegar cuanto antes a la cifra de los 42 puntos y, a partir de ahí, aspirar a algo más.

Pero eso es la teoría. La práctica siempre deja sorpresas, agradables y desagradables. La Primera División arranca y lo hace con la ilusión por bandera. Los objetivos están marcados y el césped dictará sentencia para saber quién cumple y quién se queda corto en la competición de la regularidad.