El FC Barcelona conquista su cuarta Champions League femenina (4-0)

El Barça Femení ha ganado este sábado al OL Lyonnes (4-0) en el Ullevaal Stadion de Oslo (Noruega) en la final de la Liga de Campeones Femenina para conquistar así su cuarta Champions, todas en los últimos seis años y confirmar así su dominio actual en el fútbol femenino europeo.

Las blaugranas, que no llegaban como favoritas a una final abierta, tuvieron más el control de un partido que ganaron con solvencia, con un doblete clave de su goleadora Ewa Pajor y gracias también a un gran partido de la portera internacional española Cata Coll, clave en las tres grandes llegadas de las francesas, además del doblete final, a base de golazos, de Salma Paralluelo.

Con este triunfo en Oslo el Barça suma su cuarta `Champions`, igualando en títulos al Eintracht Frankfurt en segunda posición de un palmarés todavía dominado por las francesas del OL Lyonnes, con ocho títulos pero dos finales, de las tres últimas jugadas, perdidas ante un Barça que sigue maravillando en España y en Europa.