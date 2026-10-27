La FIFA visitará en noviembre y diciembre las sedes del Mundial 2030

Una delegación técnica de la FIFA llevará a cabo una ronda de visitas de inspección durante los meses de noviembre y diciembre en España, Marruecos y Portugal, países designados como anfitriones del Mundial 2030. El objetivo del organismo es reunirse con representantes de los gobiernos centrales, autonómicos y municipales para examinar sobre el terreno los estadios candidatos, los planes operativos de transporte, las redes de movilidad y la capacidad hotelera.

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El despliegue sobre el terreno abarcará quince ciudades fijadas en el proyecto preliminar: Agadir, Barcelona, Bilbao, Casablanca, Fez, Las Palmas, Lisboa, Madrid, Marrakech, Oporto, Rabat, San Sebastián, Sevilla, Tánger y Zaragoza. A este listado se incorporarán también Vigo y Valencia, cuya inclusión técnica en el calendario de inspecciones fue solicitada directamente por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán.

Durante las rondas de trabajo, los técnicos del organismo internacional fiscalizarán el grado de cumplimiento de los pliegos y exigencias organizativas de cada recinto y su entorno metropolitano. Los informes resultantes servirán de base técnica para que la FIFA adopte la decisión definitiva sobre el corte de sedes oficiales, así como el reparto de fases y el volumen de partidos que albergará cada una de las ciudades anfitrionas.