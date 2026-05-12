Florentino Pérez quiere seguir al frente del Real Madrid y descarta dimitir en una rueda de prensa iracunda contra la prensa

Las frases "No voy a dimitir"

"Me tendrán que echar a tiros"

"Han llegado a decir que estamos en la ruina"

"Todas las temporadas se han pegado jugadores, me parece peor que lo hayan sacado a la luz"

"El Barcelona siempre sale beneficiado, a ver si la UEFA mete mano"

"Llevo aquí no sé cuántas temporadas y sólo he ganado siete Copas de Europa y siete Ligas, que podían ser 14 porque me las han robado . Hemos hecho un vídeo de los 18 puntos que nos han quitado esta temporada. No me puedo callar con eso"

"Quiero acabar con esta corriente antimadridista que quiere acabar con el Real Madrid. Tengo que defender a mis socios. Hay gente que quiere quedarse con el Real Madrid y no lo van a hacer. Llevo 26 años y hemos hecho el club más grande del mundo".

Sobre el próximo entrenador: "Hoy no voy a hablar de nada de eso"

"Me presento a las elecciones porque hay sectores que se han querido adueñar del club y decir que el Real Madrid es un caos"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha comparecido este martes ante los medios de comunicación para convocar elecciones a las que se va a presentar para seguir liderando al 15 veces campeón de Europa, descartando que haya pensado en dimitir.

"Lamento decirles, por lo que me cuentan por ahí, que no voy a dimitir sino que le he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual", ha indicado Pérez en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva del club.

Estas han sido sus declaraciones en rueda de prensa:

Una "salud perfecta"

El empresario, que ha dejado claro que tiene "una salud perfecta", ha recalcado que lleva trabajando desde el año 2000 "para que los dueños del club fueran los socios, a diferencia de lo que ocurre en otros clubes".

"He tomado esa decisión porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Real Madrid y especialmente contra mí. Es verdad que aprovechan que hemos tenido unos resultados que no han sido los mejores, pero esto es algo que asumimos porque en el deporte no se gana siempre", ha subrayado, quejándose de que muchas "aprovechan la situación" para atacarle "personalmente".

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, admitió que le parecía "mal" el incidente que habían tenido Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni, pero que le resultado "peor" el que se hiciese público, asegurando que saben "quién lo ha contado" y que lo sucedido es algo que ha vivido durante su mandato, pero que siempre quedó "dentro de la casa".

"Pues me parece muy mal y me parece peor que lo hayan sacado a la luz porque yo llevo 26 años y le puedo asegurar que no hay ni un año de los 26 en los que dos jugadores o cuatro se peleen, pero queda dentro de la casa", afirmó Pérez en una rueda de prensa convocada de urgencia para anunciar que no iba a dimitir y que se iba a presentar a un nuevo mandato.

Arrollador con la prensa y las periodistas

En una comparecencia donde fue muy crítico con la prensa y donde apenas tocó temas de actualidad deportiva, el mandatario está "seguro" de que aquellos que han sacado este incidente entre el uruguayo y el francés, ambos multados con medio millón de euros, "no estarán contentos", e insistió en que ha habido jugadores que "se han peleado en todos los años" que lleva como presidente.

"Pero como se pelean los jóvenes. Le das una patada, luego el otro te la devuelve y al final, nada, y son amigos también. Pero lo del caos que han querido transmitir algunos y desde luego no lo voy a aceptar", añadió el empresario. "Aquí lo que pasa es que alguien lo ha contado por primera vez, pero también sabemos quién lo ha contado", advirtió.

El mandatario madridista recalcó que, a nivel personal, considera que "la filtración es peor porque implica que hay algo más que la pelea". "Y al día siguiente pues no pasa nada, son amigos y se van a tomar un café o lo que sea. Creo que en mis 26 años de historia, es la primera vez que lo veo y eso también me preocupa", remarcó.

La prensa no puede "creerse que son los dueños del Real Madrid"

Por este motivo, en un mensaje que repitió durante una comparecencia de más de una hora de duración, dejó claro que la prensa no puede "creerse que son los dueños del Real Madrid". "Tienen que analizar lo que pasa, pero que no digan que porque se peguen dos ya está el caos. Si es que se han pegado todos los años, bueno, todos los días, porque uno le pisa, el otro se cree que es a mala leche y no sé qué dice. Y eso se acaba ahí", aseveró.

"El que lo saca afuera es peor que la reyerta que han tenido entre ellos que, por cierto, son dos chavales fenomenales, muy buenos, y que juegan juntos en el centro del campo. Y dicen que eso ha sido horrible y que acaba con el Real Madrid, que no se puede tolerar en el Real Madrid. Pues yo lo he tolerado durante 'veintitantos' años y no ha pasado nada", sentenció.