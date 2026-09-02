El futbolista del Real Madrid Raúl Asencio, condenado por conducir ebrio casi cuadruplicando la tasa permitida

El futbolista del Real Madrid Raúl Asencio fue condenado el pasado mes de agosto por un delito contra la seguridad vial después de conducir bajo los efectos del alcohol en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria.

El jugador, de 23 años, fue detenido en la madrugada del 16 de agosto, cuando agentes de tráfico le dieron el alto en un control preventivo. El central no había sufrido ningún accidente ni estaba conduciendo de forma temeraria.

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La prueba de alcoholemia reveló una tasa de 0,90 mg/l de alcohol en aire espirado, muy por encima del límite permitido. Al superar los 0,60 mg/l establecidos por la legislación, los hechos constituyen un delito contra la seguridad vial y no una infracción administrativa.

Una multa de más de 14.000 euros

Asencio reconoció los hechos tres días después en un juicio rápido, según publica Atlántico Hoy y confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia le impuso una multa de cuatro meses, con una cuota diaria de 120 euros, lo que supone un importe superior a los 14.000 euros.

Además, el futbolista deberá afrontar la retirada del permiso de conducir durante ocho meses por el delito cometido.